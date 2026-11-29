Il freddo si fa sentire al Nord Italia, dove il passaggio di una massa d’aria gelida proveniente dall’Europa nord-orientale ha determinato un deciso calo delle temperature. Le prime gelate diffuse hanno interessato anche le pianure, con valori minimi localmente inferiori allo zero. In Emilia-Romagna il risveglio è stato particolarmente rigido in diverse località della pianura. La temperatura più bassa è stata registrata a Carpi Sud, nel Modenese, con -2,4°C, seguita da San Lorenzo della Pioppa con -2,3°C. In Appennino, la località più fredda è stata Passo Croce Arcana, con una minima di -6,1°C.

Situazione simile in Piemonte, dove le gelate sono state diffuse su tutto il territorio, comprese le aree pianeggianti. Sulle pianure le temperature minime hanno raggiunto valori compresi tra -1°C e -3°C, mentre in alcune valli si sono registrate punte decisamente più rigide, fino a -8/-10°C. A favorire il raffreddamento anche la presenza di neve al suolo, soprattutto nelle aree comprese tra 1.400 e 1.700 metri di quota. L’irruzione fredda sta interessando progressivamente tutta la Penisola, accompagnata da intensi venti settentrionali che accentuano ulteriormente la sensazione di freddo. Le temperature si portano anche al di sotto delle medie del periodo. Sul fronte meteorologico, il tempo si mantiene stabile al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Nuvolosità e residua instabilità persistono invece lungo il medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, dove le precipitazioni sono comunque in graduale attenuazione.

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