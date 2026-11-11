Meteo Calabria, dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali: le strade interessate

Anas ricorda che dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali della Calabria maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.

L’obbligo riguarda:

SS 109 QUATER DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 19,438, Tratta Bivio Cafarda – Taverna;

dal km 0,000 al km 19,438, Tratta Bivio Cafarda – Taverna; SS 109 RACC. DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 3,077 (Loc. Pentone);

dal km 0,000 al km 3,077 (Loc. Pentone); SS 177 SILANA DI ROSSANO dal km 51,500 al km 59735, bivio Camigliatello – Cropalati;

dal km 51,500 al km 59735, bivio Camigliatello – Cropalati; SS 177 SILANA DI ROSSANO dal km 0,000 al km 42,650, bivio Camigliatello – Cropalati;

dal km 0,000 al km 42,650, bivio Camigliatello – Cropalati; SS 177 DIR. DI LONGOBUCCO dal km 0,000 al km 15,244, loc. Longobucco;

dal km 0,000 al km 15,244, loc. Longobucco; SS 179 DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 5,790, Spineto – Bocca di Piazza;

dal km 0,000 al km 5,790, Spineto – Bocca di Piazza; SS 179 DIR. DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 9,140; Bivio Spineto – Albi;

dal km 0,000 al km 9,140; Bivio Spineto – Albi; SS 182 DELLE SERRE CALABRE dal km 60,380 al km 73, Tratta Sorianello Chiaravalle;

dal km 60,380 al km 73, Tratta Sorianello Chiaravalle; SS 182 DELLE SERRE CALABRE dal km 43,000 al km 48,409. Tratta Sorianello;

dal km 43,000 al km 48,409. Tratta Sorianello; SS 183 ASPROMONTE JONIO dal km 0,000 al km 21,400, Tratta Delianuova – Gambarie;

dal km 0,000 al km 21,400, Tratta Delianuova – Gambarie; SS 184 DELLE GAMBARIE dal km 0,000 al km 29,164; Tratta Gallico – Gambarie;

dal km 0,000 al km 29,164; Tratta Gallico – Gambarie; SS 19 DELLE CALABRIE dal km 277,960 al km 365,700 Tratta Cosenza – Catanzaro;

dal km 277,960 al km 365,700 Tratta Cosenza – Catanzaro; SS 278 DI POTAME dal km 0,000 al km 40,590 Tratta Cosenza -Amantea;

dal km 0,000 al km 40,590 Tratta Cosenza -Amantea; SS 283 DELLE TERME LUIGIANE dal km 0,000 al km 18,000 Tratta Guardia Piemontese – Fagnano;

dal km 0,000 al km 18,000 Tratta Guardia Piemontese – Fagnano; SS 283 VAR DELLA STAZIONE DI SAN MARCO ROGGIANO dal km 0,000 al km 6,140; Loc. San Marco Argentano;

dal km 0,000 al km 6,140; Loc. San Marco Argentano; SS 481 DELLA VALLE DEL FERRO dal km 14,300 al km 31,000 Tratta Oriolo – Castroregio;

dal km 14,300 al km 31,000 Tratta Oriolo – Castroregio; SS 504 DI MORMANNO dal km 0,000 al km 37,820 Tratta Scalea – Mormanno;

dal km 0,000 al km 37,820 Tratta Scalea – Mormanno; SS 531 DI CROPALATI dal km 11,100 al km 15,560 Tratta -Caloveto – Cropalati;

dal km 11,100 al km 15,560 Tratta -Caloveto – Cropalati; SS 616 DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 17,000 Colosimi Martirano – Svincolo A2;

dal km 0,000 al km 17,000 Colosimi Martirano – Svincolo A2; SS 616 DIR DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 3,049 Loc. Altilia;

dal km 0,000 al km 3,049 Loc. Altilia; SS 660 DI ACRI dal km 19,700 al km 43,143 Tratta Luzzi – Acri;

dal km 19,700 al km 43,143 Tratta Luzzi – Acri; SS 660 DI ACRI dal km 0,000 al km 17,000 Tratta Luzzi – Acri;

dal km 0,000 al km 17,000 Tratta Luzzi – Acri; SS 682 JONIO – TIRRENO dal km 10,950 al km 27,000 Tratta Mammola – Polistena;

dal km 10,950 al km 27,000 Tratta Mammola – Polistena; SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE dal km 18,150 al km 26,700, Tratta Vazzano – Gagliato;

dal km 18,150 al km 26,700, Tratta Vazzano – Gagliato; SS 713 DIR DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 6,864 Loc. Serra san Bruno;

dal km 0,000 al km 6,864 Loc. Serra san Bruno; SS 713 DIR/ A DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 0,536 Loc. Serra San Bruno.

Inoltre, l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, sarà attivo lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, dal km 92,475 al km 196,147, tra gli svincoli di Sala Consilina e Frascineto/Castrovillari, in entrambe le carreggiate e dal km 260,951 al km 287,492, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Altilia-Grimaldi, in entrambe le carreggiate.

In caso di neve o formazione di ghiaccio nel tratto compreso tra Cosenza Sud e Altilia-Grimaldi, in presenza di mezzi operativi impegnati nelle attività di sgombero neve e trattamento antighiaccio, sia istituito il divieto di sorpasso, l’obbligo di mantenere una distanza minima di 100 metri dai mezzi operativi segnalati da girofaro e il limite massimo di velocità di 50 km/h, nonché il divieto di sorpasso per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t.

Le prescrizioni avranno validità dalle ore 00:00 del 15 novembre alle ore 24:00 del 15 aprile 2027 e interesseranno tutti gli utenti della strada