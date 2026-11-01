Meteo Calabria, è tornata la neve sul Pollino: vette imbiancate a 1900 metri, temperature in netto calo

La neve è tornata sui monti della Calabria. L’ingresso di aria più fredda sulla regione sta determinando un generale abbassamento delle temperature, accompagnato da precipitazioni che stanno interessando il territorio calabrese. La novità più significativa arriva dalle montagne del Pollino, dove le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso alle quote più elevate, regalando nuove imbiancate sulle vette a circa 1900 metri di altitudine. Il ritorno della neve rappresenta uno degli effetti più evidenti del cambiamento delle condizioni meteorologiche in atto. Come previsto, l’afflusso di aria più fredda ha favorito il calo termico, creando le condizioni per il ritorno delle precipitazioni nevose sulle cime del massiccio montuoso, mentre sul resto della regione si registrano piogge sparse.

Piogge in Calabria e temperature in diminuzione: gli effetti dell’aria fredda

Il quadro meteorologico regionale è caratterizzato da una diminuzione generalizzata delle temperature, conseguenza dell’ingresso della massa d’aria più fredda. In queste ore, piogge sparse stanno interessando l’intera Calabria, confermando una fase di instabilità atmosferica che coinvolge il territorio regionale. L’abbassamento delle temperature si manifesta in maniera particolarmente evidente nelle aree montane, dove la quota e le condizioni termiche favoriscono il passaggio dalla pioggia alla neve. È proprio quanto sta accadendo sul Pollino, con le precipitazioni nevose che stanno interessando le zone più elevate e determinando le imbiancate segnalate sulle vette.

Neve sul Pollino a 1900 metri: le immagini delle montagne imbiancate

A documentare il ritorno della neve sul Pollino sono le immagini diffuse da parconazionaledelpollinolovers, che mostrano le cime nuovamente imbiancate. Le fotografie testimoniano gli effetti dell’abbassamento delle temperature sul massiccio montuoso, dove la neve è ricomparsa intorno ai 1900 metri di quota. Le immagini restituiscono il paesaggio delle montagne calabresi interessate dalle nuove precipitazioni nevose, mentre nel resto della regione il peggioramento meteorologico si manifesta attraverso le piogge sparse. Il ritorno della neve sulle vette del Pollino si inserisce dunque nel contesto del raffreddamento che sta interessando la Calabria, con un quadro caratterizzato da temperature in discesa e precipitazioni sul territorio regionale.