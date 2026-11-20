Classica giornata autunnale quella che sta per concludersi a Milano, con la presenza della nebbia ad ovattare il paesaggio. La città oggi ha registrato una temperatura minima di +2°C presso la stazione meteo di Milano Boscoincittà e una massima di +13°C presso la stazione di Milano Arbe. A determinare questa situazione meteo caratterizzata dalla nebbia e da grandi sbalzi termici è un fenomeno noto come inversione termica. In condizioni di alta pressione e assenza di vento, l’aria fredda, che è intrinsecamente più pesante e densa, scivola verso il basso e si deposita sul fondovalle della Pianura Padana, creando un vero e proprio catino ricolmo di freddo. Questo strato invisibile intrappola l’umidità sprigionata dai fiumi, dai canali e dai campi coltivati, condensandola in microscopiche goccioline d’acqua in sospensione. Il sole, seppur splendente a poche centinaia di metri d’altezza sulle colline circostanti, rimbalza su questa superficie bianca e non riesce a scaldare il suolo. Così, mentre in quota si gode di un clima mite, al suolo le città rimangono intrappolate in un freezer naturale. Si tratta di una dinamica tipica dell’autunno inoltrato e dell’inverno settentrionale.

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