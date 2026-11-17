Chiunque abbia osservato il mare durante queste settimane autunnali percependo nell’aria una tiepidezza innaturale e fuori stagione non stava semplicemente godendo di un prolungamento benevolo dell’estate ma stava assistendo in prima persona alla manifestazione visibile di uno sconvolgimento termodinamico planetario che gli oceanografi di Mercator Ocean International hanno appena certificato nel loro ultimo bollettino mensile per il servizio marino europeo Copernicus.

Le acque superficiali del nostro pianeta hanno infatti chiuso il mese di ottobre del 2026 toccando la temperatura media record di ventuno gradi e un centesimo tra i sessanta gradi di latitudine nord e sud e superando con uno scarto netto quel primato del 2023 che molti climatologi speravano potesse rimanere un picco isolato nella storia delle osservazioni satellitari moderne. Tre quarti dell’intera distesa oceanica globale hanno mostrato temperature superiori alla media degli ultimi trent’anni disegnando sulle mappe termiche una gigantesca macchia rossa che non risparmia quasi nessun bacino e che trasforma la grande massa liquida terrestre in un immenso accumulatore di energia pronta a rilasciare calore nell’atmosfera per tutti i mesi invernali a venire.

La furia del Super El Niño nel Pacifico e le anomalie record fino a sei gradi

Il motore principale di questa impennata risiede nel cuore dell’Oceano Pacifico equatoriale dove il fenomeno di El Niño ha continuato a intensificarsi con una ferocia tale da far impallidire i grandi eventi storici della fine del Novecento spingendo le acque superficiali lungo le coste del Perù e dell’America meridionale fino a sei gradi sopra i valori normali per questo periodo dell’anno. Questa massa d’acqua bollente non si limita a stravolgere gli ecosistemi marini tropicali bloccando la risalita delle correnti fredde ricche di nutrienti da cui dipende la sopravvivenza di milioni di organismi ma agisce come un gigantesco pistone atmosferico capace di alterare la circolazione dei venti su scala globale mentre quasi metà dell’intero bacino equatoriale si trova intrappolata in ondate di calore marine di categoria forte o estrema che non lasciano tregua alla biodiversità sommersa. Allo stesso tempo lungo le coste della California e del Messico le anomalie termiche hanno superato i cinque gradi sopra la media prolungando un’emergenza iniziata addirittura nello scorso mese di gennaio e dimostrando come gli oceani non riescano più a smaltire il calore accumulato durante i cicli stagionali precedenti.

L’anomalia di tre gradi nel Tirreno e nell’Adriatico accende la miccia dei nubifragi

Avvicinando lo sguardo alle nostre latitudini il quadro delineato dai satelliti europei assume contorni ancora più inquietanti per l’Italia e per l’intero continente europeo dal momento che l’ottantatré per cento dell’Atlantico settentrionale e il sessantotto per cento del Mar Mediterraneo hanno registrato temperature ben al di sopra della norma climatologica proprio nel mese in cui il mare dovrebbe iniziare a raffreddarsi rapidamente. Nel bacino mediterraneo e in particolare lungo le coste italiane tirreniche e in tutto il Mare Adriatico la superficie marina ha mantenuto un surplus termico che tocca e supera i tre gradi centigradi trasformando l’ottobre appena trascorso nel mese autunnale con le ondate di calore marine più intense mai misurate nella storia del Mare Nostrum persino davanti al già drammatico 2023.

Quando masse d’aria più fresche di origine atlantica o settentrionale scendono verso il bacino del Mediterraneo trovando una superficie marina così anormalmente calda l’evaporazione accelera in modo esponenziale caricando le perturbazioni di quantità immense di vapore acqueo che si traducono inevitabilmente nei nubifragi violenti e nelle alluvioni lampo che stanno flagellando con sempre maggiore frequenza le nostre coste e le regioni dell’Europa occidentale.

Quasi metà degli oceani in preda alle ondate di calore e il blocco delle correnti profonde

Ciò che preoccupa maggiormente la comunità scientifica internazionale non è soltanto il valore assoluto della temperatura media quanto la metamorfosi profonda delle cosiddette ondate di calore marine che alla fine di ottobre avvolgevano il quarantadue per cento degli oceani mondiali segnando un passaggio progressivo dalle categorie moderate a quelle severe ed estreme. Per oltre un terzo dell’intera superficie oceanica del pianeta si sono verificate condizioni di stress termico forte o superiore per almeno un giorno nel corso del mese stabilendo il record assoluto degli ultimi trentaquattro anni e superando di ben dodici punti percentuali il precedente primato del 2023 mentre un decimo di tutti i mari del mondo è rimasto soffocato da queste temperature estreme ininterrottamente dal primo all’ultimo giorno di ottobre.

Questa febbre cronica delle acque superficiali impedisce il normale rimescolamento verticale tra gli strati caldi superiori e le acque profonde più fredde e ossigenate creando una barriera fisica invisibile che soffoca le praterie di posidonia e le barriere coralline mentre spinge specie tropicali invasive a colonizzare stabilmente i mari italiani a discapito della fauna ittica locale. I dati di Mercator Ocean ci consegnano dunque la fotografia nitida di un oceano che ha esaurito la sua capacità di assorbire silenziosamente gli eccessi del cambiamento climatico antropico combinato con la furia naturale di El Niño e che oggi ci restituisce quell’energia sotto forma di instabilità meteorologica estrema ricordandoci che il destino del clima terrestre nei prossimi mesi si sta già scrivendo sotto la superficie irrequieta dei nostri mari.

Le previsioni Copernicus per l’inverno 2026-2027: Italia divisa tra piogge estreme e siccità

Guardando alle proiezioni stagionali elaborate dal centro europeo Copernicus per il trimestre invernale compreso tra dicembre 2026 e febbraio 2027 emerge con chiarezza come questa immensa riserva di calore intrappolata nei mari attorno alla nostra penisola non si limiterà a mantenere le temperature medie fino a due gradi sopra la norma ma agirà come un vero e proprio moltiplicatore di eventi meteorologici estremi dividendo l’Italia in due scenari contrapposti.

Per ogni grado di riscaldamento superficiale del mare l’atmosfera sovrastante acquisisce infatti la capacità fisica di trattenere circa il sette per cento in più di vapore acqueo e questo significa che con il Mar Tirreno e il Mare Adriatico più caldi di quasi tre gradi le perturbazioni atlantiche dirette verso le regioni del Centro e del Nord disporranno di oltre il venti per cento di umidità supplementare da scaricare sotto forma di piogge torrenziali e nubifragi fuori stagione mentre il Mezzogiorno e le Isole Maggiori rischieranno paradossalmente di rimanere a lungo sotto lo scudo di promontori anticiclonici con un preoccupante deficit idrico invernale.

Il paradosso della neve tra zero termico a duemila metri e bufere improvvise sull’Adriatico

Questa enorme disponibilità di energia termica trasformerà radicalmente anche il regime della neve sulle nostre montagne disegnando un inverno dai due volti in cui durante le fasi dominate dai venti miti di Scirocco e Libeccio il calore ceduto dal mare spingerà lo zero termico ben oltre i duemila metri di quota cancellando le nevicate alle medie altitudini e riducendo drasticamente le gelate lungo le pianure e le fasce costiere. Basterà tuttavia una singola irruzione di aria gelida proveniente dai Balcani o dalle pianure russe per innescare sopra il Mare Adriatico ancora tiepido un contrasto verticale violentissimo tra la superficie dell’acqua e le correnti in quota attivando quel meccanismo termodinamico noto ai meteorologi come effetto mare che gonfia imponenti nubi temporalesche capaci di scaricare autentiche bufere di neve sull’Appennino centrale e meridionale tra Marche Abruzzo e Molise fino a quote bassissime in poche ore.

L’incognita del Vortice Polare tra gennaio e febbraio e il rischio della tempesta perfetta

L’ago della bilancia per la seconda metà dell’inverno tra gennaio e febbraio 2027 sarà infine determinato dall’interazione a distanza tra il picco del Super El Niño nel Pacifico e la tenuta del Vortice Polare sopra l’Artico dove le onde planetarie di calore in risalita verso la stratosfera presentano quest’anno una probabilità vicina al sessanta per cento di provocare uno sconvolgimento stratosferico improvviso.

Se il grande vortice del freddo dovesse effettivamente spezzarsi o scivolare verso il continente europeo spingendo masse d’aria artica direttamente nel cuore di un Mediterraneo ancora febbricitante l’impatto tra il gelo settentrionale e le nostre acque surriscaldate darebbe vita a depressioni cicloniche esplosive dimostrando ancora una volta che un pianeta più caldo non produce semplicemente inverni più miti ma stagioni profondamente instabili e capaci di passare in un istante dalla quiete fuori stagione alla tempesta perfetta.