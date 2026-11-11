Meteo, dal Mase 10,3 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologico in Calabria

Un piano straordinario per la tutela del territorio e la prevenzione dei rischi naturali: la Calabria si appresta a ricevere oltre 10,3 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le risorse, interamente a carico del Ministero, saranno destinate a interventi prioritari contro il dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza delle infrastrutture nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, puntando a velocizzare i cantieri grazie alle recenti semplificazioni burocratiche.

Stanziati oltre 10 milioni di euro

Oltre 10,3 milioni di euro per rafforzare la sicurezza del territorio e prevenire il rischio idrogeologico in Calabria. È il finanziamento previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per realizzare interventi nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. “Risorse importanti per intervenire sui versanti a rischio frana, consolidare le aree instabili e ridurre il rischio idraulico lungo i corsi d’acqua, proteggendo il territorio e le infrastrutture. L’obiettivo è passare dai fondi ai cantieri in tempi più rapidi: le semplificazioni introdotte e il rafforzamento dei poteri del Commissario straordinario vanno in questa direzione”, dichiara il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

I dettagli

Nel dettaglio, l’intervento più consistente, da 3,6 milioni di euro, riguarda la mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la strada provinciale 8/2, denominata “SS 106 – bivio Malacoppo”, nei pressi di Cropani, in provincia di Catanzaro. Seguono i lavori da 2,2 milioni di euro per la mitigazione del rischio sulla strada provinciale 192, nel comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Sono destinati 2,1 milioni di euro alla messa in sicurezza del fiume Corace, nel tratto compreso tra la ferrovia e la strada provinciale 35, nel comune di Gimigliano, in provincia di Catanzaro. Ulteriori 1,1 milioni di euro finanzieranno la protezione, la messa in sicurezza e il consolidamento del centro abitato di Serrastretta, sempre nel Catanzarese.

Sono inoltre previsti 857.898 euro per il ripristino dell’officiosità idraulica del fiume Tacina, nel tratto compreso tra la SP 38 e la SS 109, tra Petilia Policastro e Roccabernarda, in provincia di Crotone, e 444mila euro per il ripristino funzionale e ambientale del reticolo idrografico nella sub-area del programma A8.1, nel comune di Nocera Tirinese, in provincia di Catanzaro. Le risorse, interamente a carico del bilancio ministeriale, ammontano complessivamente a 10.328.277,31 euro.