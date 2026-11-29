Domenica di ghiaccio sul Monte Carpegna, rilievo dell’Appennino tosco-romagnolo, alto 1.415 metri sul livello del mare, situato nell’area del Montefeltro tra Marche, Emilia Romagna e Toscana. L’afflusso di correnti fredde dai Balcani ha favorito un abbassamento delle temperature e il fenomeno della galaverna, che ha contribuito a creare un paesaggio invernale, come dimostrano le immagini riprese da Andrea Spagna. Camminare in campagna o lungo un viale alberato durante una mattina fredda e umida e ritrovarsi davanti rami, steli d’erba, ringhiere e fili ricoperti da un intreccio fitto e luminoso di aghi di ghiaccio bianchi è l’esperienza che regala la galaverna.

Cos’è la galaverna e perché trasforma il paesaggio invernale

A differenza della neve, che cade dall’alto e si posa in modo uniforme, la galaverna cresce direttamente sulle superfici esposte all’aria, allungandosi verso la direzione da cui spira la brezza e disegnando geometrie delicate che sembrano sculture di cristallo. Spesso viene confusa con la brina, ma la loro natura è diversa: la brina nasce dal passaggio diretto del vapore acqueo all’stato solido su superfici raffreddate per irraggiamento notturno, mentre la galaverna nasce dall’incontro tra minuscole goccioline d’acqua sospese nella nebbia e superfici già sottozero.

Come si forma la galaverna: il ruolo di nebbia, sottofreddo e vento

Perché si sviluppi questo fenomeno serve una combinazione precisa di condizioni atmosferiche, tipica delle stagioni più fredde, dall’autunno inoltrato all’inverno. Il primo ingrediente è una nebbia fitta o una nube bassa ricca di microgocce d’acqua liquida, in uno strato d’aria in cui la temperatura scende sotto lo zero, in genere tra zero e meno otto gradi centigradi. In queste condizioni si verifica un fenomeno affascinante chiamato sopraffusione: pur trovandosi al di sotto del punto di congelamento, molte goccioline microscopiche restano temporaneamente liquide perché mancano di un nucleo solido su cui cristallizzare mentre sono sospese nell’aria.

Quando una leggera corrente d’aria trasporta queste gocce sopraffuse contro rami, pali, fili o foglie già raffreddati sottozero, l’equilibrio si spezza all’istante. Appena la goccia tocca la superficie solida, congela quasi subito liberando calore latente e formando una piccola protuberanza di ghiaccio. Se la nebbia persiste e il vento continua a sospingere nuove goccioline nella stessa direzione, il ghiaccio si accresce progressivamente controvento, dando origine a ciuffi, piume o aghi cristallini. La forma finale cambia in base alla densità della nebbia, alla velocità del vento e alla temperatura: una nebbia più fine e ventosa favorisce strutture piumose e candide, mentre gocce più grandi o temperature vicine allo zero producono depositi più compatti e vitrei.

Cosa indica la galaverna sul clima locale e sulle condizioni dell’aria

La presenza della galaverna è prima di tutto una fotografia precisa delle condizioni microclimatiche del momento. Indica che al suolo o a bassa quota staziona aria fredda e satura di umidità, spesso intrappolata in pianure, vallate o conche dove l’aria tende a ristagnare, magari sotto una fascia di alta pressione o di inversione termica. Il fatto che i cristalli crescano orientati in una direzione precisa rivela inoltre il verso dominante del vento leggero che ha accompagnato l’episodio, mentre l’intensità del deposito racconta quanto a lungo la nebbia sopraffusa ha insistito su quel tratto di territorio.

Sul piano pratico e ambientale, la galaverna segnala una fase in cui il freddo e l’umidità possono creare insidie, anche se in misura diversa rispetto alla pioggia che gela. Sulle strade, l’umidità depositata o la nebbia persistente riducono la visibilità e possono accompagnarsi a tratti ghiacciati, mentre sugli alberi giovani o sui rami più sottili un accumulo abbondante e prolungato può aggiungere peso e rendere il legno più fragile, pur risultando in genere più leggero e poroso rispetto al ghiaccio compatto del gelicidio. Nella tradizione popolare e agricola, osservare la galaverna significa riconoscere l’inverno nella sua veste più quieta e umida, un segnale che l’aria fredda si è ormai insediata e che le superfici esposte stanno subendo un raffreddamento costante.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: