Meteo e cambiamenti climatici in Africa, al via una grande indagine internazionale: il progetto CAPA punta a rafforzare previsioni, ricerca e formazione

Rafforzare i servizi meteorologici e climatici in Africa, individuare le principali lacune della ricerca scientifica e migliorare le opportunità di formazione e sviluppo delle competenze. Sono questi gli obiettivi di una nuova indagine su scala continentale avviata nell’ambito di CAPA (Climate Action within the African Union – European Union Partnership for Africa), progetto finanziato dal programma europeo Horizon Europe che coinvolge anche la Fondazione CMCC attraverso il suo Advanced Training and Education Center (ATEC). L’iniziativa punta a raccogliere esperienze, valutazioni e indicazioni da professionisti ed esperti impegnati nei settori della meteorologia, della climatologia, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della formazione scientifica. L’obiettivo è costruire un quadro delle attività operative già disponibili nel continente africano, identificando contemporaneamente gli ambiti nei quali risultano maggiormente necessari nuovi investimenti in conoscenze, ricerca e competenze. Il questionario internazionale resterà aperto fino al 22 novembre 2026 e sarà accessibile in quattro lingue: inglese, francese, portoghese e arabo.

Servizi meteorologici e climatici in Africa: gli obiettivi del progetto CAPA

Il progetto CAPA si inserisce nel quadro della collaborazione tra Unione Africana e Unione Europea sui temi dell’azione climatica, con particolare attenzione al rafforzamento dei servizi meteorologici e climatici e delle capacità scientifiche e professionali necessarie per svilupparli. Uno degli aspetti centrali dell’indagine riguarda la ricognizione dei servizi meteorologici e climatici operativi attualmente forniti in Africa. La rilevazione prende in considerazione un ampio spettro temporale, dalle informazioni e previsioni riferite alle prossime ore fino alle prospettive climatiche che si estendono su diversi decenni. Questa impostazione permette di esaminare differenti ambiti di attività, dalle previsioni meteorologiche a breve termine alle informazioni climatiche di lungo periodo, con l’intento di comprendere quali servizi siano disponibili, chi li fornisca e come vengano utilizzati. La raccolta di queste informazioni costituisce uno degli elementi attraverso i quali il progetto intende contribuire al rafforzamento della resilienza climatica del continente africano, favorendo una maggiore conoscenza delle esigenze esistenti nei diversi territori.

Ricerca sul clima: individuare le lacune scientifiche e le priorità

Accanto alla mappatura dei servizi operativi, l’indagine dedica particolare attenzione alle necessità della ricerca meteorologica e climatica. L’obiettivo è identificare le principali lacune conoscitive e comprendere quali attività scientifiche debbano essere considerate prioritarie per rispondere alle esigenze del continente. Il questionario raccoglie contributi sia a livello africano sia internazionale, riconoscendo il valore delle differenti esperienze professionali e scientifiche nella definizione delle future iniziative di cooperazione. Le informazioni raccolte serviranno a orientare le successive fasi della collaborazione nella ricerca tra l’Unione Africana e la Commissione Europea, con particolare riferimento ai servizi meteorologici e climatici. L’individuazione delle priorità rappresenta quindi un passaggio importante per collegare le attività di ricerca alle necessità operative e per sostenere lo sviluppo di nuove iniziative scientifiche condivise tra le istituzioni e le organizzazioni coinvolte.

Formazione e sviluppo delle competenze: il ruolo della Fondazione CMCC

Un altro elemento fondamentale dell’iniziativa riguarda il capacity building, ossia il rafforzamento delle capacità e delle competenze necessarie per sviluppare, fornire e utilizzare efficacemente i servizi meteorologici e climatici. In questo ambito si inserisce la partecipazione della Fondazione CMCC, partner del progetto CAPA attraverso il proprio Advanced Training and Education Center (ATEC), centro dedicato alle attività di formazione avanzata e istruzione. L’indagine intende comprendere quali siano le principali necessità formative nelle diverse regioni africane e quali priorità debbano guidare le future attività di sviluppo delle competenze. La raccolta delle indicazioni consentirà di contribuire alla definizione di iniziative di formazione e cooperazione tra Africa ed Europa, tenendo conto delle esigenze espresse dai soggetti attivi nei settori della meteorologia, della climatologia e dell’adattamento climatico.

Cooperazione tra Africa ed Europa per rafforzare la resilienza climatica

La collaborazione internazionale costituisce uno degli elementi centrali del progetto. L’indagine non è infatti limitata alle organizzazioni e ai professionisti che operano direttamente nel continente africano, ma si rivolge anche a soggetti attivi in altre parti del mondo. L’obiettivo è acquisire una visione articolata delle esigenze dei servizi meteorologici e climatici africani, valorizzando il contributo di chi si occupa della produzione delle informazioni, del loro utilizzo e delle attività scientifiche e formative collegate. Comprendere quali organizzazioni forniscano i servizi, in che modo vengano impiegati e dove debbano concentrarsi gli sforzi di ricerca e formazione è considerato essenziale per rafforzare la capacità di risposta ai cambiamenti climatici in Africa. I risultati contribuiranno a orientare le future iniziative di ricerca, formazione e cooperazione nell’ambito delle relazioni tra Africa ed Europa, sostenendo la definizione delle priorità scientifiche e operative.

Chi può partecipare all’indagine internazionale sui servizi climatici

La partecipazione è aperta a una vasta platea di professionisti ed esperti, indipendentemente dal Paese nel quale svolgono la propria attività. Possono contribuire alla rilevazione coloro che operano nella scienza del clima, nei servizi meteorologici e climatici, nell’adattamento ai cambiamenti climatici, nella formazione e nell’istruzione, oltre che in altri settori collegati. Il progetto riconosce l’importanza di raccogliere prospettive differenti, sia africane sia internazionali, per individuare con maggiore precisione i bisogni e le priorità delle diverse realtà territoriali e professionali. È prevista anche la possibilità che più persone appartenenti alla stessa organizzazione compilino il questionario, così da consentire la raccolta di contributi individuali provenienti da una medesima struttura. I partecipanti sono inoltre invitati a condividere l’iniziativa con colleghi e reti professionali impegnate nelle attività relative ai servizi meteorologici e climatici in Africa, contribuendo ad ampliare la partecipazione alla rilevazione.

Questionario CAPA disponibile in quattro lingue fino al 22 novembre 2026

La scadenza per partecipare all’indagine CAPA è fissata al 22 novembre 2026. Il questionario è disponibile in inglese, francese, portoghese e arabo, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento di professionisti, ricercatori e organizzazioni appartenenti a differenti contesti linguistici. Attraverso questa iniziativa, il progetto punta a raccogliere informazioni utili per delineare le priorità dei servizi meteorologici e climatici in Africa, della ricerca e delle attività di sviluppo delle competenze. I contributi raccolti saranno utilizzati per informare le successive fasi della collaborazione scientifica tra Unione Africana e Commissione Europea, sostenendo la preparazione di future attività condivise nel campo della meteorologia, della climatologia, della formazione e della cooperazione internazionale.