Meteo, eccezionale nevicata nelle Marche: San Vicino imbiancato il 1° novembre, neve già a 1.000 metri

Un inizio di novembre dal sapore pienamente invernale nelle Marche, dove è in corso una nevicata eccezionale per il periodo sulle montagne della provincia di Macerata. La neve ha fatto la sua comparsa sul Monte San Vicino proprio oggi, domenica 1° novembre, regalando uno scenario decisamente insolito per l’inizio del mese. Le immagini provenienti da una webcam situata intorno ai 1.300 metri di altitudine documentano l’arrivo della prima neve, mentre le precipitazioni nevose interessano già quote più basse, con neve moderata intorno ai 1.000 metri.

Neve nelle Marche, il Monte San Vicino si imbianca il 1° novembre

La giornata del 1° novembre segna dunque l’arrivo della prima neve sul San Vicino, con precipitazioni che stanno interessando la montagna maceratese e che rappresentano uno degli effetti più evidenti dell’irruzione fredda in corso. Le condizioni meteorologiche hanno consentito alla neve di raggiungere quote relativamente basse per questo periodo dell’anno, trasformando rapidamente il paesaggio montano. La segnalazione è arrivata anche grazie a Samu e Cri della Baia di Popeye – Lago di Cingoli, che hanno contribuito a documentare l’evento nevoso. Particolarmente significative le osservazioni relative alla quota delle precipitazioni: mentre la webcam si trova a circa 1.300 metri, la neve cade con intensità moderata già intorno ai 1.000 metri, confermando le condizioni di freddo che stanno interessando l’area.

Meteo Marche, nel pomeriggio e in serata il picco del freddo: neve fino a 800-900 metri

La fase più intensa del raffreddamento deve ancora arrivare. Secondo le indicazioni disponibili, infatti, il picco del freddo è atteso tra il pomeriggio e la serata di oggi, domenica 1° novembre, quando la quota neve potrebbe abbassarsi ulteriormente, raggiungendo gli 800-900 metri di altitudine. Si tratta di un’evoluzione particolarmente rilevante perché la neve, già presente intorno ai 1.000 metri, potrebbe interessare anche fasce altimetriche inferiori con l’accentuarsi del freddo. L’abbassamento previsto della quota neve rende ancora più significativo questo episodio meteorologico, che sta portando condizioni tipicamente invernali sui rilievi marchigiani già nella prima giornata di novembre.

Una nevicata eccezionalmente precoce: se fosse arrivata il 31 ottobre sarebbe stata da record

L’elemento più sorprendente di questa nevicata nelle Marche è proprio la sua precocità. Il calendario segna appena il 1° novembre, ma sul Monte San Vicino le precipitazioni nevose sono già presenti a quote intorno ai 1.000 metri, con la prospettiva di un ulteriore abbassamento fino a 800-900 metri nelle prossime ore. Un episodio così precoce assume un significato particolare anche sul piano della sua collocazione nel calendario: se la stessa nevicata si fosse verificata appena un giorno prima, il 31 ottobre, sarebbe stata da record. La differenza di sole ventiquattro ore separa infatti questa irruzione fredda dall’ultimo giorno di ottobre, evidenziando il carattere eccezionale delle condizioni meteorologiche osservate. Il Monte San Vicino, in provincia di Macerata, è così protagonista di un avvio di novembre segnato dalla neve e dal freddo, con una situazione destinata a diventare ancora più marcatamente invernale tra il pomeriggio e la serata, quando è previsto il momento culminante dell’abbassamento delle temperature e della quota delle precipitazioni nevose.