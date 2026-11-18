Forti raffiche di vento da sud-ovest stanno colpendo l’alto Appennino emiliano-romagnolo, fin sulla media collina in Romagna. Le raffiche più forti soffiano sugli 80-90km/h sulle zone montuose, con punte di 137km/h al Passo Croce Arcana, sull’Appennino modenese. Queste raffiche di vento stanno portando anche un sensibile aumento termico in queste aree, fino a +17-20°C, con picchi di +21,9°C a Roncofreddo, in provincia di Forlì-Cesena. Segnaliamo anche +21°C a Borghi (FC) e +20°C a Porretta Terme (BO). Allo stesso tempo, i valori sono molto più contenuti sulla pianura emiliana, grazie anche all’effetto della nebbia e dei cieli nuvolosi: diffusi valori di +8-10°C. Un perfetto esempio di questa situazione è Carpi, località del Modenese dove attualmente si registrano +8°C e la nebbia incombe.

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