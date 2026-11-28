L’Italia è stretta nella morsa di un’irruzione di aria fredda artico-continentale, che sta determinando un calo delle temperature. Lo scenario meteorologico sul versante orientale e meridionale del Paese vede pioggia e molto freddo su tutte le regioni adriatiche, dall’Emilia Romagna a diverse aree della Puglia, mentre al Sud il peggioramento sta entrando nel vivo su Calabria e Sicilia. A impressionare maggiormente è il tracollo delle temperature in pieno giorno, con valori degni di metà gennaio. Per l’alto Appennino emiliano-romagnolo è una giornata invernale, come dimostrano le temperature registrate alle 13:55: -6,3°C sul Monte Cimone (MO), -5,5°C a Passo Croce Arcana (MO), -4,9°C al Lago Scaffaiolo (MO), -3,6°C sul Monte Falco (FC). Giornata pienamente invernale anche a San Marino, come dimostrano i +1,7°C registrati a 680 metri di quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.