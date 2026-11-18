Si avvia alla conclusione una giornata piuttosto ventosa in Emilia Romagna, in particolare lungo le aree montuose della regione, dove le raffiche hanno anche superato i 130km/h. Le raffiche hanno raggiunto intensità di burrasca sul crinale appenninico. Tra i dati più importanti segnaliamo: 136,8km/h al Passo della Croce Arcana (MO), 122,4km/h al Lago Scaffaiolo (MO), 96,1km/h a Madonna dei Fornelli (BO), 95km/h sul Monte Cimone (MO), 91,4km/h a Pennabilli (RN). Mentre sulle zone montuose è stato protagonista il vento, in pianura lo è stata la nebbia. Il fenomeno era già stato osservato nel pomeriggio, ma in serata è andato aumentando su molte aree di pianura. Colpita da una fitta nebbia anche Bologna, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

A causare questa nebbia in pianura è lo strato di inversione termica, con temperature intorno ai +7-8°C in pianura, mentre in quota soffia il Garbino con temperature tra +13-14°C. L’inversione termica è un meccanismo meteorologico affascinante che rappresenta il vero motore segreto delle nebbie più ostinate e durature.

Cos’è l’inversione termica e perché capovolge l’atmosfera

Per capire come nasce questo fenomeno dobbiamo prima ribaltare le regole a cui siamo abituati. Normalmente, quando ci muoviamo dal suolo verso l’alto, l’aria diventa via via più fredda. È il normale gradiente termico atmosferico che tutti sperimentiamo scalando una montagna. Durante i periodi di forte stabilità atmosferica, tipici dei regimi di alta pressione invernali, accade però l’esatto contrario. La temperatura dell’aria non diminuisce con la quota, ma aumenta bruscamente, creando una sorta di inversione rispetto all’andamento naturale. Si viene a configurare una situazione paradossale in cui gli strati d’aria più freddi e pesanti si trovano intrappolati a contatto con il suolo, mentre l’aria più calda e leggera scorre beatamente sopra di essi, creando una separazione netta tra due mondi climatici completamente differenti.

Il ruolo del raffreddamento notturno e del suolo

Questo straordinario capovolgimento ha inizio nelle lunghe notti invernali, quando il cielo è completamente sereno e non c’è vento. In queste condizioni, il suolo perde calore molto rapidamente per irraggiamento verso lo spazio profondo, raffreddandosi in modo drastico. L’aria che si trova immediatamente a contatto con il terreno subisce lo stesso trattamento: si raffredda per conduzione, diventando sempre più densa, pesante e stagnante. Poiché l’aria fredda ha una densità maggiore rispetto a quella calda, tende naturalmente a rimanere confinata nei bassifondi, accumulandosi nelle valli, nelle conche e nelle grandi pianure circondate da montagne, proprio come farebbe un liquido pesante versato in un catino.

L’effetto coperchio dell’aria calda in quota

Mentre il suolo e l’aria sottostante gelano, nei piani alti dell’atmosfera la situazione è radicalmente diversa. Correnti d’aria più calda in quota, spesso trasportate da sistemi di alta pressione o da venti miti che scorrono sopra lo strato freddo inferiore, creano una barriera invisibile ma impenetrabile. Questo strato d’aria calda agisce esattamente come un coperchio rigido posizionato sopra una pentola. L’aria fredda e umida intrappolata in basso non ha la forza di risalire, perché il calore sovrastante le impedisce di alleggerirsi ed espandersi verso l’alto. Si crea così una trappola meteorologica perfetta, un blocco verticale totale dei moti convettivi che impedisce all’atmosfera di rimescolarsi.

Quando l’umidità condensa e la nebbia diventa persistente

È all’interno di questa trappola che avviene il fenomeno della nebbia. L’aria fredda al suolo è solitamente molto umida, ricca di vapore acqueo rilasciato dal terreno o da corsi d’acqua vicini. Raffreddandosi ulteriormente durante la notte, questa massa d’aria raggiunge il cosiddetto punto di rugiada, ovvero la soglia critica in cui il vapore acqueo non riesce più a rimanere invisibile e si condensa attorno a microscopiche particelle di pulviscolo atmosferico, trasformandosi in goccioline d’acqua in sospensione. Nasce così la nebbia. E poiché lo strato di inversione termica in alto fa da scudo protettivo, impedendo al sole di riscaldare e dissolvere l’umidità con i suoi raggi, la nebbia può rimanere incollata al suolo immobile e compatta per giorni interi, regalandoci quei paesaggi sospesi e surreali tipici delle grandi pianure invernali.

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