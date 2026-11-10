Meteo, estate calda sulle Alpi: rischi per neve e valanghe in inverno

L’estate eccezionalmente calda del 2026 potrebbe lasciare conseguenze sulle Alpi anche durante l’inverno, aumentando il rischio di valanghe di slittamento, rallentando il raffreddamento del permafrost e complicando la produzione di neve artificiale. È quanto emerge dalle analisi dei ricercatori dell’Istituto svizzero per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), che sottolineano come il momento delle prime nevicate sarà decisivo. Sul Weissfluhjoch, sopra Davos, a 2.536 metri di quota, per la prima volta in 90 anni di misurazioni non è stata registrata neve nei mesi di luglio, agosto e settembre. “La tendenza sul lungo termine verso un minor numero di giornate nevose d’estate è chiara“, ha spiegato il climatologo Christoph Marty. Nei primi 45 anni di osservazioni, la mediana era di 26 giorni; negli ultimi 45 è scesa a 16.

Aumenta il rischio valanghe

Un’estate calda non implica necessariamente un inverno povero di neve. Tuttavia, nelle annate particolarmente calde analizzate, il manto nevoso permanente si è formato più tardi del normale: con ritardi da 2 a 19 giorni a Murren e da 1 a 47 giorni a Davos. Il terreno ancora caldo rappresenta un rischio per la stabilità della neve. Se nevicate abbondanti arrivano prima che il suolo si raffreddi, la base del manto può rimanere umida e scivolare improvvisamente sui pendii, anche dove queste valanghe sono normalmente rare.

Rischi per il permafrost e la neve artificiale

Il caldo estivo ha interessato anche gli strati superficiali del permafrost. Secondo l’esperta Jeannette Notzli, il calore raggiungerà i dieci metri di profondità soltanto nel 2027. Una copertura nevosa precoce e persistente potrebbe trattenere il calore nel terreno, favorendo nel tempo la perdita di ghiaccio e l’instabilità dei versanti. Per l’innevamento artificiale pesano, invece, la disponibilità e la temperatura dell’acqua. Secondo Fabian Wolfsperger, le località sciistiche a quote medie potrebbero incontrare difficoltà nel ricostituire le riserve di neve per la stagione 2027-2028.