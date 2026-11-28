Esattamente come previsto dai modelli meteorologici nelle ultime ore, il fronte freddo del ciclone si è abbattuto con estrema puntualità nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, sull’estremo Sud Italia, trasformando il tardo pomeriggio e la serata in una vera e propria tempesta invernale anticipata. Il maltempo sta colpendo duramente tutta la Sicilia settentrionale e orientale e l’intera Calabria, con una furia particolare concentrata sulla Calabria meridionale e sull’area dello Stretto di Messina. È un autentico sabato sera da lupi: nonostante si tratti di una serata tipicamente festiva e dedicata alla movida, le strade dei centri storici e i lungomari di tutto il profondo Meridione appaiono semideserti, con tantissime persone che hanno scelto di restare al riparo in casa di fronte alla pioggia battente, al vento gelido e a temperature da pieno inverno.

Diluvio eccezionale nel Messinese: oltre 100mm sui Peloritani e piogge torrenziali in città

L’epicentro assoluto di questa violenta ondata di maltempo in Sicilia è senza dubbio la provincia di Messina, dove i sistemi nuvolosi alimentati dal Tirreno stanno scaricando piogge torrenziali e persistenti su entrambi i versanti dei Monti Peloritani. I dati rilevati dalla rete pluviometrica della Protezione Civile Siciliana nelle ultime dodici ore, aggiornati alle 18:30, fotografano una situazione di straordinaria criticità proprio sulle colline della città dello Stretto. Il picco più impressionante si registra a Salice, dove sono già caduti 108,5mm di pioggia, seguita a ruota da Castanea delle Furie con 76,9mm e dal dato sulle colline di Messina lungo la SP44 con 55,2mm. Notevoli i 37mm di Torre Faro.

Il nubifragio sta flagellando senza sosta anche il versante tirrenico immediatamente a ovest della città, dove il fenomeno dello stau orografico sta esaltando le precipitazioni con accumuli di 61,0mm a Venetico, 49,6mm a Monforte San Giorgio, 42,3mm a Calvaruso, 38,7mm a Rometta e 34,3mm a Saponara. Piove a dirotto anche all’interno del tessuto urbano di Messina città e nei suoi villaggi collinari: spiccano i 43,4mm lungo la Messina SS113, i 42,5mm a Messina San Michele, gli oltre 30mm nel cuore urbano con 32,3mm alla stazione di Messina Istituto Geofisico, i 29,0mm a Cumia, i 27,5mm a Bisconte, i 27,2mm sulla SP50bis e i 16,0mm a Messina Guidari, mentre procedendo verso sud lungo la fascia ionica gli accumuli scendono gradualmente a 10,4mm a Santo Stefano di Briga, 8,2mm a Pezzolo e San Placido e 7,2mm a Giampilieri. Nella zona nord della città si segnalano disagi per gli allagamenti.

I dati pluviometrici in Sicilia: da Milazzo ai Nebrodi e alle Madonie, fino a Siracusa, Catania e Palermo

Oltre al caso estremo del Messinese peloritano, la mappa delle precipitazioni conferma come la pioggia stia bagnando in modo diffuso tutte le principali città della Sicilia settentrionale e orientale. Sul litorale tirrenico messinese spicca il dato di Milazzo, dove si sono già accumulati 25,6mm di pioggia, accompagnato dai 15,0mm di Pizzo Rosarello e dai 14,6mm di Gualtieri Sicaminò. Piogge molto consistenti stanno interessando anche i Nebrodi, sia lungo la fascia costiera che nell’entroterra montuoso, con accumuli compresi tra 11,4mm e 19,3mm nel comprensorio tra Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello. Ancora più intensi i rovesci sul tratto costiero e collinare delle Madonie, tra Cefalù e il confine occidentale messinese, dove i pluviometri segnano picchi di 32,8mm, 26,7mm e 21,8mm lungo la costa e 22,3mm nel cuore del Parco delle Madonie.

Spostandosi sulle grandi aree metropolitane dell’isola, spicca il rovescio molto intenso che ha colpito Siracusa, dove sono caduti 20,7mm (proprio nell’area di Ortigia), in un contesto locale molto irregolare visto che le località immediatamente interne del Siracusano restano quasi all’asciutto: le piogge stanno colpendo le zone costiere sul mare. Nell’area metropolitana di Catania gli accumuli si attestano attorno ai 10mm nei settori pedemontani e periferici, con punte significative di 17,8mm a Misterbianco e 9,6mm a Viagrande, affiancate dai 5,6mm di Lavinaio, 5,5mm ad Acireale, 5,4mm a Catania Barriera, 5,0mm a Catania San Giorgio e 4,8mm a Mascalucia e Gravina di Catania, mentre più a nord lungo la costa etnea Giarre tocca gli 11,5mm. Pioggia battente anche su Palermo, con accumuli intorno ai 5mm e punte fino a 8,3mm nei quartieri urbani e 5,6mm verso il litorale nord, oltre ai 7,3mm di Termini Imerese, i 4,2mm di Carini e i 10,1mm sui rilievi dei Sicani. Al contrario, il settore centro-meridionale dell’isola — tra Agrigento, Caltanissetta, Gela e Vittoria — rimane al momento protetto dai rilievi e sostanzialmente all’asciutto.

Maltempo in Calabria: piogge forti a Reggio Calabria, sulla Piana di Gioia Tauro, sulla Costa Viola e sullo Ionio

Anche sull’altra sponda dello Stretto, i dati del Centro Funzionale Multirischi ARPACAL relativi alle ultime sei ore confermano un peggioramento violento che abbraccia l’intera Calabria, con i fenomeni più intensi concentrati proprio sulla Calabria meridionale. Reggio Calabria è tra le città più colpite dell’intero Meridione: nel capoluogo sono già caduti oltre 15mm di pioggia, con 16,0mm nel centro cittadino, 15,6mm nei settori collinari orientali e picchi ancora più elevati nella periferia nord, dove si registrano 20,2mm tra Catona e Villa San Giovanni e 21,0mm nelle colline immediatamente a nord della città.

Le precipitazioni più abbondanti dell’intera regione si stanno però scaricando tra la Costa Viola e la Piana di Gioia Tauro, investite in pieno dai nuclei temporaleschi in risalita dal Tirreno. Lungo la Costa Viola si segnalano 14,8mm, 13,4mm e 13,0mm nell’area di Scilla e 12,2mm a Bagnara Calabra. Salendo verso la Piana di Gioia Tauro, i pluviometri toccano picchi davvero importanti: 34,6mm nel cuore della piana tra Rizziconi e Taurianova, 29,9mm a nord di Gioia Tauro, 23,8mm nell’entroterra di Palmi, 22,2mm a Gioia Tauro, 21,0mm a Palmi, 15,6mm a Taurianova, 15,2mm verso Cittanova e 14,2mm a Rosarno, oltre agli 11,6mm registrati poco più a nord a Nicotera.

Il maltempo non risparmia affatto la fascia ionica calabrese, dove i nuclei piovosi riescono a scavalcare l’Appennino provocando rovesci intensi. Nella Locride e sul versante ionico reggino spiccano i 25,0mm caduti lungo il litorale tra Gioiosa Ionica e Roccella e i 20,4mm nell’entroterra tra Mammola e il Passo della Limina, accompagnati dai 14,1mm nell’area grecanica interna, dai 9,2mm sui versanti meridionali dell’Aspromonte, dai 9,0mm a Melito di Porto Salvo e dai 7,6mm e 7,0mm lungo il basso Ionio verso Bova e Brancaleone. Piogge presenti, seppur generalmente più contenute, anche sul resto della regione: si segnalano 12,7mm lungo il litorale tirrenico catanzarese, 9,6mm e 6,4mm sul Catanzarese ionico e 9,0mm sui settori presilani.

Temperature in picchiata da pieno inverno: +11°C a Catania e Reggio Calabria, +12°C a Messina e +13°C a Siracusa e Palermo

A rendere questa serata di fine novembre davvero glaciale è il netto crollo delle temperature portato dal fronte freddo, con valori termici che alle 18:20-18:45 ricordano molto più il mese di gennaio che l’autunno. Tra le grandi città del Sud Italia il freddo è pungente ovunque: Catania registra +11,2°C a Catania San Giorgio (e +12,1°C alla Barriera di Catania), mentre Reggio Calabria scende a +11,8°C in città e +11,6°C a Catona. Clima altrettanto rigido a Messina, dove il termometro segna +12,3°C in centro (Istituto Geofisico) e +11,5°C a Bisconte, mentre Siracusa si ferma a +13,4°C (stesso valore a Cassibile) e Palermo oscilla tra +13,1°C e +13,6°C nei settori urbani centrali e costieri.

Basta spostarsi di pochissimi chilometri verso le quote collinari per trovare un vero e proprio gelo invernale. Nel Palermitano si scende a +9,6°C a Belmonte Mezzagno e fino a +8,6°C nell’entroterra. Nel Catanese le cittadine etnee registrano appena +9,2°C a Misterbianco, +9,1°C a Mascalucia, +9,0°C a Gravina di Catania e +8,5°C a Viagrande. Sulle colline di Messina si scende a +9,8°C sulla SP44, +9,7°C tra Rometta e Monforte San Giorgio, +7,2°C a Pizzo Rosarello e addirittura +5,5°C lungo la SP50bis sui Peloritani. Ancora più rigido il quadro sulle colline e sui monti della Calabria meridionale: +9,7°C a Reggio Calabria Pietrastorta, +8,5°C a Scaccioti, +8,3°C a Cittanova, +7,7°C a Monte Scrisi, +7,0°C ad Arasì, +6,6°C a Mammola-Limina, +6,4°C a Fabrizia, +5,8°C a Mongiana, +5,4°C ad Antonimina-Canolo Nuovo, +4,5°C a Gambarie d’Aspromonte, +4,3°C a Fabrizia-Cassari, +4,0°C a Mongiana Bivio Nardodipace e appena +3,7°C a Cardeto.

Bufere di neve in atto oltre i 1600 metri e crollo della quota neve atteso per domenica

Con queste temperature al suolo e l’aria artico-continentale che continua a riversarsi in quota, sulle montagne di Calabria e Sicilia è in corso uno spettacolo pienamente invernale. Sull’Etna, dove nei giorni scorsi la neve era già caduta abbondantemente, le stazioni in quota sfiorano ormai lo zero termico con +0,7°C a Casa Cantoniera e +1,0°C al Rifugio Citelli, confermando nevicate fitte e persistenti su tutto il vulcano. Ma la grande novità di questa sera è l’arrivo della prima neve della stagione su tutti gli altri grandi massicci dell’estremo Sud Italia: autentiche bufere di neve stanno imbiancando la Sila, l’Aspromonte, i Nebrodi e le Madonie a partire dai 1.600 metri di altitudine.

La fase acuta del peggioramento è tutt’altro che conclusa. Nel corso della notte e per tutta la giornata di domani, domenica 29 novembre, l’ulteriore afflusso di aria fredda farà scendere ancora di più le temperature su entrambi i versanti dello Stretto, portando la quota neve a calare sensibilmente fin sotto i 1.300–1.400 metri, mentre piogge e rovesci continueranno a insistere su Calabria e Sicilia in un finale di novembre dal sapore decisamente invernale.

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