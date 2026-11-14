Meteo, freddo in Alto Adige: temperature di -9°C nelle vallate dolomitiche

Il freddo è arrivato questa notte nelle vallate dolomitiche. Come riferisce il meteorologo della Provincia di Bolzano, Dieter Peterlin, le località più fredde nella notte sono state San Giacomo in Vizze e Pennes, dove la minima è scesa fino a -9°C. A Sesto Pusteria e Predoi si sono invece registrati -8°C. L’unica zona a fare eccezione, rimanendo leggermente al di sopra dello zero, è Bolzano con una minima di +1°C. Con il calo delle temperature sono entrati in funzione i cannoni sparaneve. Nonostante la presenza del sole, le temperature rimarranno rigide anche nel corso della giornata odierna, con valori massimi che non supereranno i +10°C.

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