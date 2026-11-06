Meteo, il freddo anomalo porta l’inverno anticipato in Europa e svuota le scorte di gas: incubo razionamenti e blackout, il Vortice Polare fa paura ai Governi UE

Un’irruzione artica di rara intensità ha investito il cuore dell’Europa nei primi giorni di novembre, costringendo decine di milioni di cittadini ad accendere massicciamente i sistemi di riscaldamento domestico con settimane di anticipo rispetto alla media stagionale. L’impatto sul fronte energetico è stato immediato, violento e visibile nei dati ufficiali: secondo l’ultimo bollettino certificato da Gas Infrastructure Europe sulla piattaforma AGSI, in appena settantadue ore l’Unione Europea ha subito una decrescita vertiginosa di quasi un punto percentuale di scorte, scivolando dal 74,56% a un pericolosissimo 73,75% di riempimento, pari a circa 835,1 TWh.

Una simile contrazione a inizio novembre non ha precedenti storici recenti e mette a nudo l’estrema vulnerabilità di un continente che entra nella stagione fredda con il livello di riempimento più basso dal 2013. Le temperature abbondantemente sottomedia registrate su Francia, Germania, Polonia e settore alpino hanno impresso una brusca accelerazione ai prelievi netti dalla rete sotterranea, trasformando quello che doveva essere un autunno di accumulo in una fase di consumo aggressivo.

Il paradosso continentale tra la forte tenuta dell’Italia e il collasso delle riserve in Germania

La mappa dello stoccaggio evidenzia una spaccatura allarmante tra i paesi membri dell’Unione Europea, delineando scenari operativi drammaticamente opposti. In Germania, la prima economia industriale europea, i depositi sotterranei si sono ridotti in pochi giorni dal 61,05% al 60,25%, attestandosi su un volume residuo di appena 149,02 TWh. Per Berlino si tratta di un vero e proprio campanello d’allarme rosso, poiché il paese ha fallito clamorosamente l’obiettivo di sicurezza nazionale fissato all’inizio dell’autunno, affrontando l’inverno con oltre quaranta punti percentuali di capacità vuota. All’estremo opposto si posiziona l’Italia, che svetta al primo posto continentale per solidità delle riserve: il nostro Paese è passato dal 91% al 90,08%, custodendo nei propri giacimenti strategici una scorta di 183,24 TWh. L’Italia supera la Germania per volumi totali di gas effettivamente immagazzinato, nonostante le dimensioni industriali e demografiche tedesche siano nettamente superiori. Questa disparità rischia di innescare tensioni politiche comunitarie se la rete mitteleuropea dovesse trovarsi costretta a drenare gas dai corridoi meridionali per evitare il congelamento delle linee produttive della Ruhr.

Lo Stretto di Hormuz sotto assedio fa volare il Gnl asiatico e stritola l’offerta globale

Mentre il termometro sprofonda in Europa, le dinamiche geopolitiche internazionali stringono il mercato in una morsa soffocante. Nel golfo Persico, la persistente e gravissima limitazione della navigazione commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz ha decimato il passaggio delle navi metaniere verso l’Occidente e verso i mercati dell’Estremo Oriente. I riflessi su scala planetaria sono dirompenti: in Asia le quotazioni spot del gas naturale liquefatto sono esplose fino a toccare 32 dollari per milione di Btu, un valore record prossimo ai picchi storici toccati durante la crisi del 2022, che equivale a ben 97,24 euro al megawattora. Nel suo recentissimo rapporto intitolato Global Gas Security Review, l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha evidenziato che l’offerta complessiva mondiale di Gnl è destinata a subire nel corso di quest’anno una contrazione del 3%, pari a quasi 20 miliardi di metri cubi in meno. Si tratta della flessione più drastica e repentina mai registrata nella storia moderna del settore, che costringe i vettori internazionali a una spietata asta al rialzo per accaparrarsi ogni singola nave disponibile.

Mercati allo sbando con la volatilità del Ttf e il pericolo razionamenti per l’inverno

Sul listino dell’hub olandese Ttf di Amsterdam, termometro di riferimento per le bollette di famiglie e imprese europee, la giornata odierna registra un apparente ritracciamento del 2,96% a 88 euro al megawattora, in ulteriore calo da una settimana dopo il clamoroso picco di 102 euro di venerdì scorso. Si tratta tuttavia di un’oscillazione tecnica che maschera una pressione rialzista senza precedenti, dopo le repentine fiammate che nei giorni scorsi avevano spinto le quotazioni a ridosso e oltre la soglia psicologica dei cento euro. Il forte divario tra il prezzo europeo e i picchi del mercato asiatico rende le rotte oceaniche del Gnl estremamente attratte dall’Oriente, lasciando l’Europa in una condizione di cronica carestia di carichi marittimi. Gli analisti di BloombergNEF stimano che, in presenza di un inverno con temperature anche solo leggermente inferiori alla media trentennale, le scorte europee potrebbero assottigliarsi fino al 17% entro la fine di marzo. Nello scenario peggiore delineato dalle simulazioni dell’Iea, che combina l’inasprimento del blocco mediorientale con ondate di gelo prolungate, il tasso di stoccaggio comunitario rischierebbe di scendere addirittura sotto la soglia critica del 10%, una situazione limite che costringerebbe i governi a varare dolorosi piani di razionamento energetico per i comparti manifatturieri più energivori.

L’anomalia climatica del vortice polare e la minaccia di un gelo siberiano precoce

A rendere il quadro complessivo ancor più allarmante sul fronte meteorologico sono i segnali che arrivano dai modelli previsionali a lungo termine del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine e dai centri di ricerca internazionali. Gli osservatori stratosferici stanno infatti monitorando un evento eccezionale: un riscaldamento stratosferico repentino, noto come Sudden Stratospheric Warming, che si sta manifestando con una precocità mai osservata nelle banche dati moderne, superando persino i primati storici che risalivano al lontano 1958. Questa potente anomalia termica alle quote superiori dell’atmosfera sta letteralmente destabilizzando e frammentando il vortice polare, provocando la formazione di blocchi anticiclonici tra la Scandinavia e la Groenlandia. Tale configurazione barica apre un canale diretto verso latitudini basse per le masse d’aria gelida di estrazione artico-continentale, che rischiano di investire a più riprese l’Europa centro-meridionale già nel corso delle prossime settimane. Con serbatoi energetici già intaccati a inizio novembre e forniture globali ridotte ai minimi termini, l’arrivo anticipato dell’inverno vero rischia di trasformare le prossime settimane in una vera e propria prova di sopravvivenza per la tenuta socio-economica del continente europeo.