Meteo, il fronte freddo raggiunge il Nord-Ovest: nevica al Sestriere, la quota neve scende sulle Alpi occidentali

Le immagini provenienti dal Sestriere, in Piemonte, documentano una nevicata in corso nella celebre località montana delle Alpi occidentali. I fiocchi stanno interessando il centro abitato, imbiancando progressivamente i tetti degli edifici, le strade e le superfici esposte, come mostrano le riprese della webcam. Il peggioramento meteorologico sul Nord-Ovest è accompagnato da un progressivo abbassamento della quota neve lungo l’arco alpino occidentale. Si tratta dell’aspetto più rilevante dell’evoluzione atmosferica in corso, con le precipitazioni che stanno assumendo carattere nevoso alle quote montane. Nonostante la diminuzione della quota neve, il limite delle nevicate continua a mantenersi relativamente alto. Il raffreddamento associato al passaggio del fronte freddo sta quindi favorendo condizioni più adatte alla caduta della neve sulle montagne, senza che questo implichi necessariamente un’estensione delle nevicate alle quote inferiori. Il fenomeno è ben visibile al Sestriere, dove la precipitazione nevosa sta interessando direttamente la località piemontese, offrendo una testimonianza concreta del cambiamento meteorologico in atto sul settore alpino.

Neve al Sestriere, le immagini della webcam mostrano la nevicata in corso

La situazione meteorologica al Sestriere, in provincia di Torino, è documentata dalle immagini della webcam. Le riprese mostrano una nevicata che interessa il centro montano, con numerosi fiocchi visibili nell’aria e una copertura bianca già presente su diverse superfici. La neve si distingue sui tetti degli edifici e lungo la sede stradale, mentre le precipitazioni continuano a cadere sulla località alpina. Lo scenario restituisce un’immagine particolarmente significativa del ritorno delle condizioni invernali in alta montagna, nel contesto del passaggio del fronte freddo sul Nord-Ovest.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.