Meteo, in Ungheria la mattina più fredda dell’autunno: fino a -16,2°C sull’altopiano di Bükk

La giornata di oggi, venerdì 6 novembre, ha portato la mattina più fredda della stagione autunnale in Ungheria. È stata rilevata una minima di -9,16°C a Tornyospálca, nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg, nel nord-est del Paese, e gelate significative si sono verificate anche in molte altre zone del Paese. Nella maggior parte delle aree colpite dal gelo, le temperature minime sono oscillate tra -1°C e -6°C. Sull’altopiano di Bükk, tuttavia, il freddo è stato decisamente più intenso. Presso la stazione meteorologica situata nella dolina di Mohos – gestita dall’Istituto di Geografia e Geoinformatica dell’Università di Miskolc – la temperatura è crollata a -16,2°C, il valore più basso registrato in questo sito dall’inizio dell’autunno.

Il ruolo dell’inversione termica

Questo freddo estremo è causato da una marcata inversione termica, un fenomeno tipico delle doline. L’aria fredda, scendendo dai rilievi circostanti, si accumula in queste depressioni dove, in condizioni di cielo sereno e assenza di vento, le temperature possono precipitare rapidamente. Secondo il ricercatore András Dobos, l’inversione termica nella dolina di Mohos si è formata durante la seconda parte della notte; tuttavia, l’arrivo di un sottile strato di nuvole ha temporaneamente interrotto il processo di raffreddamento. La copertura nuvolosa ha quindi parzialmente mitigato la temperatura minima, che in condizioni di cielo completamente sereno avrebbe potuto essere ancora più bassa.

Anche nei prossimi giorni sono previste albe gelide, e nelle depressioni dell’altopiano di Bükk le temperature potrebbero scendere nuovamente ben al di sotto dello zero.