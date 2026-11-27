La circolazione atmosferica attuale è governata da correnti fredde di origine continentale e da un’instabilità diffusa, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. La configurazione barica attuale vede un’Europa letteralmente stretta nella morsa del gelo precoce, con aria molto fredda che scivola verso sud andando ad alimentare un vortice ciclonico sui mari italiani. A Livigno, località a 1.800 metri di quota in provincia di Sondrio, si registra una temperatura di -13,9°C alle ore 17:40, con umidità relativa all’ 85%. Si tratta di una temperatura davvero notevole, che ben spiega la portata dell’irruzione di freddo in atto. Un ulteriore spunto sul freddo in atto arriva dal fatto che Cervinia, località della Valle d’Aosta a 2.000 metri di quota, registri ora una temperatura di -3,8°C.

Un freddo così pungente alla fine di novembre racconta già molto, prima che l’inverno inizi sul calendario: quando l’aria gelida di origine continentale scivola sull’Europa e alimenta un vortice ciclonico sui mari italiani, le Alpi diventano un laboratorio naturale dove geografia e fisica dell’atmosfera si osservano dal vivo. Registrare -13,9°C a Livigno a 1.800 metri con l’85% di umidità relativa, mentre Cervinia a 2.000 metri segna -3,8°C, non è un caso né un errore dei termometri. È il risultato di una massa d’aria già gelida all’origine che incontra due valli alpine profondamente diverse per forma, esposizione e dinamica del vento.

Perché il microclima di Livigno è così estremo rispetto al resto delle Alpi

Livigno si trova in una posizione defilata rispetto al cuore più mite della Valtellina, chiusa come una lunga conca alpina circondata da rilievi e passi elevati. Questo assetto topografico trasforma la valle in una sorta di catino naturale capace di trattenere l’aria fredda e densa sul fondovalle, soprattutto quando la circolazione generale favorisce il ristagno o l’afflusso di correnti gelide da nord e da est. Quando il sole cala o si riduce durante le brevi giornate di fine novembre, il suolo innevato disperde rapidamente calore verso l’alto e l’aria più pesante tende a scivolare dai versanti verso il basso, accumulandosi proprio dove sorge l’abitato. A questo si aggiunge la vicinanza a masse d’aria continentali molto fredde che, una volta incanalate tra le creste, faticano a rimescolarsi con strati più miti.

Cosa spiega i 10°C di differenza tra Livigno e Cervinia

A prima vista sembra paradossale che Livigno, posta circa duecento metri più in basso rispetto a Cervinia, sia più fredda di oltre 10°C nello stesso momento. In condizioni atmosferiche standard la temperatura diminuisce salendo di quota, ma in montagna la topografia e il mescolamento dell’aria possono ribaltare questa regola semplice. Cervinia si affaccia su un vallone alpino esposto a correnti e ricambi d’aria differenti, dove la ventilazione o la posizione rispetto al flusso ciclonico in formazione sui mari italiani impediscono all’aria fredda di ristagnare in modo così marcato sul fondovalle. Livigno, al contrario, riesce a conservare un cuscino d’aria gelida più compatto e immobile, amplificando il raffreddamento locale rispetto a quote leggermente superiori ma più esposte al rimescolamento atmosferico.

Il ruolo dell’umidità all’85% e dell’irruzione fredda in atto

L’umidità relativa all’85% registrata a Livigno a -13,9°C aggiunge un dettaglio fisico tutt’altro che banale. A temperature così basse l’aria può contenere solo una quantità ridotta di vapore acqueo in senso assoluto, ma quando l’umidità relativa è così elevata significa che la massa d’aria è prossima alla saturazione e il legame termico con il manto nevoso e il suolo è stretto. In presenza di correnti continentali gelide che alimentano un vortice ciclonico sul Mediterraneo, l’atmosfera regionale vive una fase dinamica e instabile, con contrasti netti tra l’aria fredda in discesa e l’umidità disponibile. In questo scenario, Livigno mostra tutta la sua vocazione di valle fredda, capace di esaltare ogni grado di freddo portato dalla circolazione europea e di trasformare una precoce irruzione invernale in una gelata già pienamente invernale.

Le previsioni meteo per il weekend

La giornata di domani, sabato 28 novembre, vedrà ancora freddo e maltempo sull’Italia. Sulle regioni settentrionali il cielo tenderà a schiarirsi ma arriverà il gelo vero e proprio: le temperature subiranno un crollo verticale portandosi abbondantemente al di sotto della media del periodo, preparando il terreno per estese gelate notturne su tutta la Pianura Padana. A partire dalla giornata di domenica, infatti, le temperature minime notturne al nord scenderanno diffusamente fino a -5°C e -6°C in aperta campagna e nei fondovalle, richiedendo prudenza per la formazione di brinate e ghiaccio sull’asfalto.

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