Meteo, Italia a rischio: arrivano piogge necessarie ma pericolose su territori assetati

Dopo un’estate calda e un ottobre da primato, le anomalie termiche del Mediterraneo continuano ad alimentare una pericolosa instabilità atmosferica su tutta la Penisola. I dati diffusi dall’Osservatorio ANBI delineano un quadro idrico sempre più contraddittorio: mentre il Nord-Est e il Po scontano un pesante deficit pluviometrico, le violente perturbazioni sul versante tirrenico accendono i riflettori sul rischio idrogeologico e sull’abbandono delle aree interne. “Sul Pianeta non accenna a placarsi la febbre della terra e del mare: all’estate più torrida della storia sono seguiti il secondo settembre più caldo di sempre ed un ottobre, record assoluto per le alte temperature; sulla stessa linea si colloca anche la prima decade di novembre”, rende noto ANBI. “A ciò si accompagnano le anomalie termiche degli oceani, che da metà giugno “bruciano” tutti i precedenti primati: in questi giorni si attestavano a +0,80°C superando di 0,2 gradi quanto registrato nel 2023, precedente anno dei record (fonte: C3S/ECMWF)”.

“Ciò determina un quadro meteorologico di contradditoria incertezza in una stagione autunnale, dove le crescenti “sciabolate” di gelo artico, entrando in relazione con aria calda e umida in risalita da Sud (in Sicilia in questi giorni picchi di temperatura fino a +30°C), rappresentano un grave pericolo per le popolazioni, che si affacciano sul Mare Nostrum – evidenzia Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Eppure l’opinione pubblica è disattenta verso emergenze annunciate, di cui, ancora una volta, conteremo i danni”.

La situazione in Italia

In un’Europa mediterranea, flagellata dall’imponente ciclone atlantico Charles (ad una sola settimana dalle inondazioni, che hanno colpito isole e territori greci, già si prevedono accumuli di pioggia anche superiori ai 400 millimetri in Croazia, Montenegro ed Albania), è però l’arco alpino del Trentino – Alto Adige ad avere finora maggiormente sofferto per lo stress idrico (negli ultimi mesi, poche piogge ed evapotraspirazione favorita dalle alte temperature). Secondo il centro di ricerca Radarmeteo & Hypermeteo, il mese di ottobre è stato più caldo del normale al Centro-Nord della Penisola ed in Sardegna con caratteristiche di marcata siccità a Nord-Est, nella Lombardia Sud-Orientale, nella quasi totalità del territorio emiliano-romagnolo ed in Sicilia, ad eccezione della fascia costiera Nord-Orientale e del Siracusano (sul Catanese le piogge sono state più scarse di oltre l’80% sulla media, così come sul Nord del Trentino e sul Sud della Romagna).

Sull’Italia si sta determinando una forte instabilità atmosferica con una violenta perturbazione, che ha investito il Nord Tirreno con piogge violente, creando serie preoccupazioni per la sicurezza idrogeologica su Levante ligure, Emilia-Romagna occidentale e Toscana (Lunigiana, Versilia, Garfagnana), dove si sono già registrate cumulate superiori ai 200 millimetri in 24 ore (a Stazzema).

“Alla complessa situazione orografica si aggiungono le difficoltà connesse all’abbandono dei territori ed alla conseguente mancanza di manutenzione nei territori alti – torna a segnalare Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – La sicurezza idrogeologica della pianura nasce a monte ed è per questo che insistiamo sulla necessità di politiche, che invertano il costante esodo dalle aree interne”.

Il maltempo insisterà sull’Italia fino all’inizio della prossima settimana, continuando a colpire duramente la Liguria e la Toscana Nord-Occidentale, dove entro la fine dell’evento potrebbero registrarsi accumuli di pioggia superiori a mm. 400 su alcuni comuni montani (fonte: Meteored-ECMWF). I temporali, che si stanno estendendo lungo lo Stivale, porteranno afflussi pluviali significativi (superiori a mm. 200) anche su molte aree del versante tirrenico e sulla dorsale appenninica, concentrandosi principalmente sulle montagne del Matese, sull’Appennino Centrale e sui rilievi cilentani (fonte: Meteored-ECMWF).

Il report settimanale di ANBI

Il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche segnala che, questa settimana, i livelli dei grandi laghi del Nord sono discendenti e sotto media, con valori di riempimento compresi tra il 32,4% del Lario ed il 48% del Verbano.

In Valle d’Aosta, la portata la Dora Baltea registra un incremento (a Nus, un flusso in alveo di mc/s 21,50). Sulla regione, ad ottobre, è caduto il 10% in meno di pioggia e le temperature sono state superiori di 1,5°C al consueto; nella prima metà del mese, lo zero termico era tra i 3000 ed i 4000 metri sul livello del mare. per poi scendere tra m. 2000 e m. 3300 (fonte: Centro Funzionale-Regione Autonoma della Valle d’Aosta). In Piemonte si risolleva la portata del fiume Tanaro, che resta però del 71% sotto alla media! In riduzione sono i flussi della Toce. Le piogge ottobrine sono state leggermente più scarse del consueto (-1%), ma con notevoli differenze a livello di bacino: se su Cervo e Sesia è piovuto rispettivamente il 45% ed il 41% in più, su Scrivia Curone e Stura di Demonte si è registrato un deficit pluviometrico del 29% e del 25%. Sul Piemonte orientale le prime nevicate sono risultate più copiose del solito (+8%; fonte: ARPA Piemonte). Piogge intense sono previste in questi giorni nella fascia meridionale della regione.

In Lombardia si aggrava il deficit negli stock idrici, contenuti nei bacini: i circa 1039 milioni di metri cubi immagazzinati nei laghi sono inferiori alla media del periodo del 34,2% (fonte: ARPA Lombardia). Lo scorso anno la disponibilità di riserve idriche nella regione era superiore del 31,3%, mentre nel 2024 c’era il 45% d’acqua in più.

Fortemente deficitari sono i flussi negli alvei fluviali del Veneto: la portata dell’Adige è il 62% più scarsa della norma, il Bacchiglione registra -86% ed il Brenta -74%. A livello regionale, il deficit pluviometrico segna -52% con picchi negativi sui bacini di Brenta (-77%), Adige e Piave (entrambi -71%; fonte: ARPAV). Se, pochi giorni fa, i corsi d’acqua appenninici dell’Emilia-Romagna registravano portate inferiori anche ai minimi storici, in un giorno la situazione si è ribaltata nei bacini centro-orientali: negli alvei di Reno, Secchia ed Enza scorre ora un quantitativo d’acqua maggiore della norma, confermando l’accentuazione del regime torrentizio dei fiumi italiani. I flussi nel fiume Po continuano a registrare valori nettamente inferiori alla media storica (a Pontelagoscuro: – 61%).

In rapida crescita sono i livelli idrometrici dei corsi d’acqua nei bacini orientali della Liguria, mentre il fiume Argentina torna a decrescere. In Toscana, l’attenzione è puntata sul bacino del fiume Serchio, nel cui alveo ora scorrono oltre 190 metri cubi al secondo contro mc/s 9,80 della settimana scorsa (la media del periodo è mc/s 75 ca.). Repentini innalzamenti di portata si segnalano anche nella Magra (ora oltre mc/s 114) e nel Frigido, entrambi in provincia di Massa Carrara (fonte: SIR-Servizio Idrologico Regionale).

Nelle Marche è invece netto l’abbassamento dei livelli idrometrici dei fiumi Esino. Sentino e Tronto. In Umbria è stabile l’altezza del lago Trasimeno, la cui crisi idrica appare davvero irreversibile (a Polvese, il livello idrometrico è di -m. 2,14 su una media storica di -m. 0,76); anche nei fiumi non si registrano sostanziali variazioni idrometriche.

Tra i laghi vulcanici del Lazio perde 2 centimetri il bacino di Albano, mentre quello di Bolsena scende di cm.1; ne guadagna invece altrettanto l’invaso di Vico, mentre invariate risultano le altezze di Martignano, Bracciano e Nemi. In crescita, grazie alle recenti piogge, la portata del fiume Tevere, che in centro a Roma si attesta a mc/s 85,42 (la media degli scorsi 6 anni è però poco meno di mc/s 100).

In attesa delle precipitazioni, in Campania l’andamento idrometrico dei corsi d’acqua è negativo. Nell’Italia Meridionale, se dai due principali bacini della Basilicata (Monte Cotugno e Pertusillo) sono fuoriusciti poco meno di 2 milioni di metri cubi d’acqua in una settimana, nella confinante Puglia, in Capitanata, grazie ai nubifragi della settimana scorsa sono affluiti nei bacini mln. mc. 3,34 d’acqua. Infine, in Sardegna, le dighe trattengono mln. mc. 1071,20 d’acqua, corrispondenti al 57,97% dei volumi di riempimento autorizzati. Complessivamente c’è il 60% d’acqua in più del 2025, ma allo stesso tempo si registrano livelli d’emergenza idrica in due bacini facenti parte dei sistemi idrici di Cedrino e Posada.