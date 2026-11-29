Il vortice depressionario che nei giorni scorsi ha condizionato il tempo sull’Italia, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, si sta ormai allontanando definitivamente verso il Mediterraneo orientale, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, nei primi giorni della settimana, la persistenza di correnti fredde nord-orientali provenienti dai Balcani contribuirà a mantenere le temperature su valori leggermente inferiori alle medie stagionali, accompagnate da annuvolamenti più frequenti lungo il medio Adriatico e su parte delle regioni meridionali, ma senza precipitazioni significative.

Tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, il transito di un nucleo di aria fredda e instabile potrà favorire un temporaneo aumento della nuvolosità sulle due Isole maggiori, Sicilia e Sardegna, con possibilità di qualche pioggia a carattere locale. Sul resto della Penisola, in particolare al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, il progressivo rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con ampie schiarite e precipitazioni generalmente assenti.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +17°C a Cagliari, Iglesias, Oristano, Trapani

a Cagliari, Iglesias, Oristano, Trapani +16°C a Agrigento, La Spezia, Olbia, Palermo

a Agrigento, La Spezia, Olbia, Palermo +15°C a Messina, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Sassari

a Messina, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Sassari +14°C a Crotone, Frosinone, Termoli

a Crotone, Frosinone, Termoli +13°C a Bari, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce

a Bari, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce +12°C a Benevento, L’Aquila

a Benevento, L’Aquila +11°C a Ancona, Firenze, Genova, Milano, Pescara, Teramo, Udine, Venezia, Verona

a Ancona, Firenze, Genova, Milano, Pescara, Teramo, Udine, Venezia, Verona +10°C a Brescia, Perugia, Treviso

a Brescia, Perugia, Treviso +9°C a Bergamo, Chieti, Novara, Parma, Rimini

a Bergamo, Chieti, Novara, Parma, Rimini +8°C a Belluno, Bologna, Cuneo, Pesaro, Piacenza, Trento, Trieste, Vercelli

a Belluno, Bologna, Cuneo, Pesaro, Piacenza, Trento, Trieste, Vercelli +7°C a Biella, Bolzano, Torino

a Biella, Bolzano, Torino +6°C a Alessandria, Aosta, Asti

a Alessandria, Aosta, Asti +5°C a Campobasso, Potenza.

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