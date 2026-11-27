Dopo l’allontanamento della fase più intensa dell’ultima perturbazione, la circolazione depressionaria ancora presente in prossimità dell’Italia continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche durante il fine settimana, venendo ulteriormente alimentata dall’arrivo di un nuovo impulso di aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale. Questo afflusso sarà accompagnato da intensi venti settentrionali, che favoriranno un sensibile calo delle temperature su gran parte della Penisola, con valori destinati a scendere localmente anche al di sotto delle medie stagionali e una sensazione di freddo accentuata dalla ventilazione sostenuta.

Sul fronte delle precipitazioni persisteranno condizioni di variabilità atmosferica, con annuvolamenti e fenomeni concentrati prevalentemente lungo il versante del medio Adriatico e sulle regioni meridionali, dove saranno possibili piogge e nevicate sui rilievi appenninici. Altrove prevarranno condizioni più asciutte, alternate a schiarite anche ampie, mentre nel corso di domenica 29 novembre il progressivo indebolimento della circolazione depressionaria dovrebbe favorire una graduale attenuazione dell’instabilità, pur in un contesto termico decisamente più freddo.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Catania

a Catania +19°C a Foggia, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa

a Foggia, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa +18°C a Crotone, Latina, Messina, Napoli, Trapani

a Crotone, Latina, Messina, Napoli, Trapani +17°C a Bari, Benevento, Cagliari, Cosenza, Lecce, Termoli

a Bari, Benevento, Cagliari, Cosenza, Lecce, Termoli +16°C a Chieti, La Spezia, Olbia, Pescara, Roma

a Chieti, La Spezia, Olbia, Pescara, Roma +15°C a Iglesias, Pisa

a Iglesias, Pisa +14°C a Genova, Matera, Sassari, Teramo

a Genova, Matera, Sassari, Teramo +13°C a Firenze, L’Aquila, Perugia

a Firenze, L’Aquila, Perugia +12°C a Campobasso

a Campobasso +11°C a Ancona, Pesaro, Potenza, Rimini, Verona

a Ancona, Pesaro, Potenza, Rimini, Verona +10°C a Milano, Piacenza, Trento, Treviso, Venezia

a Milano, Piacenza, Trento, Treviso, Venezia +9°C a Belluno, Bolzano, Novara, Parma

a Belluno, Bolzano, Novara, Parma +8°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Trieste, Udine, Vercelli

a Bergamo, Bologna, Brescia, Trieste, Udine, Vercelli +7°C a Alessandria, Aosta, Torino

a Alessandria, Aosta, Torino +6°C a Asti

a Asti +5°C a Cuneo

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