Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Imperia, +10°C a L’Aquila

Il vortice di bassa pressione che nella giornata di oggi, lunedì 2 novembre, ha interessato l’Italia, provocando piogge intense, grandinate, venti molto forti, mari agitati e temperature inferiori alle medie stagionali, tenderà gradualmente a perdere influenza sul nostro Paese, spostandosi in maniera più decisa verso i Balcani nel corso di martedì 3 novembre. Il suo allontanamento favorirà un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, dopo una fase di maltempo particolarmente movimentata che ha coinvolto soprattutto le regioni del versante adriatico e del Centro-Sud.

Le ultime precipitazioni residue interesseranno prevalentemente le regioni meridionali, in particolare Puglia, Basilicata e Calabria, dove potranno verificarsi ancora piogge e rovesci, soprattutto nella prima parte della giornata, prima di una graduale attenuazione dei fenomeni entro il pomeriggio. Sul Centro-Nord, invece, il miglioramento risulterà già più evidente fin dalle prime ore di martedì, con precipitazioni generalmente assenti o poco significative, anche se il cielo potrà mantenersi piuttosto nuvoloso su diverse regioni. Si aprirà così una fase meteorologica più tranquilla per gran parte dell’Italia, con il progressivo esaurimento degli effetti della perturbazione che ha caratterizzato questo inizio di novembre.

Temperature massime registrate in Italia

+21°C a Imperia

a Imperia +20°C a Albenga

a Albenga +19°C a Cagliari, Catania, Genova, Pordenone, Reggio Calabria, Siracusa

a Cagliari, Catania, Genova, Pordenone, Reggio Calabria, Siracusa +18°C a Alessandria, Asti, Crotone, Cuneo, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Pisa, Savona, Verona, Vicenza

a Alessandria, Asti, Crotone, Cuneo, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Pisa, Savona, Verona, Vicenza +17°C a Brescia, Cremona, Gorizia, Iglesias, Novara, Olbia, Padova, Palermo, Piacenza, Roma, Salerno, Torino

a Brescia, Cremona, Gorizia, Iglesias, Novara, Olbia, Padova, Palermo, Piacenza, Roma, Salerno, Torino +16°C a Bergamo, Caserta, Como, Frosinone, Grosseto, Lecce, Termoli, Terni, Trapani, Udine, Varese

a Bergamo, Caserta, Como, Frosinone, Grosseto, Lecce, Termoli, Terni, Trapani, Udine, Varese +15°C a Ancona, Bari, Benevento, Bolzano, Enna, Firenze, Foggia, Modena, Napoli, Parma, Pesaro, Pescara, Reggio Emilia, Rimini, Sassari, Taranto, Vercelli

a Ancona, Bari, Benevento, Bolzano, Enna, Firenze, Foggia, Modena, Napoli, Parma, Pesaro, Pescara, Reggio Emilia, Rimini, Sassari, Taranto, Vercelli +14°C a Arezzo, Biella, Bologna, Brindisi, Catanzaro, Forlì, Siena, Trento

a Arezzo, Biella, Bologna, Brindisi, Catanzaro, Forlì, Siena, Trento +13°C a Aosta, Avellino, Isernia, Lanciano, Lucera, Perugia, Trieste

a Aosta, Avellino, Isernia, Lanciano, Lucera, Perugia, Trieste +12°C a Chieti, Cosenza, Matera, Teramo

a Chieti, Cosenza, Matera, Teramo +11°C a Campobasso

a Campobasso +10°C a L’Aquila, Potenza

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