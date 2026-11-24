Una nuova perturbazione di origine atlantica si sta progressivamente avvicinando all’Italia e già nel corso della serata determinerà un primo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, anticipando una giornata di mercoledì 25 novembre caratterizzata da maltempo diffuso soprattutto al Centro-Nord, dove sono attese piogge e rovesci anche di forte intensità, accompagnati da nuove nevicate sull’arco alpino. Proprio sulle Alpi, soprattutto durante le prime ore del mattino, l’interazione tra le precipitazioni e l’aria fredda presente nei bassi strati potrà favorire nevicate anche a quote inferiori ai 1.000 metri, con accumuli più significativi nei settori montuosi maggiormente esposti ai flussi umidi associati al sistema perturbato.

Il passaggio della perturbazione sarà inoltre accompagnato da un marcato contrasto termico tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, poiché la circolazione atmosferica richiamerà verso il Sud masse d’aria relativamente calde provenienti dalle latitudini più basse, determinando un sensibile aumento delle temperature con valori diffusamente superiori alle medie stagionali e condizioni decisamente miti per l’ultima parte di novembre. Al contrario, sulle regioni del Nord continueranno ad affluire correnti più fredde, che contribuiranno a mantenere le temperature su valori contenuti e localmente inferiori alla norma, accentuando la sensazione di freddo soprattutto nelle aree interessate dalle precipitazioni e dalla ventilazione, in un contesto meteorologico che assumerà caratteristiche sempre più invernali, mentre il Mezzogiorno sperimenterà una fase sensibilmente più mite.

Temperature massime registrate in Italia

+21°C a Catania, Palermo, Siracusa

a Catania, Palermo, Siracusa +20°C a Reggio Calabria, Trapani

a Reggio Calabria, Trapani +19°C a Agrigento, Cagliari, Olbia

a Agrigento, Cagliari, Olbia +18°C a Iglesias, Latina, Messina, Napoli, Roma

a Iglesias, Latina, Messina, Napoli, Roma +17°C a Benevento, Cosenza, Sassari

a Benevento, Cosenza, Sassari +16°C a Bari, Crotone, Firenze

a Bari, Crotone, Firenze +15°C a Foggia, Genova

a Foggia, Genova +14°C a Ancona, Chieti, La Spezia, Lecce, Pescara, Pisa, Termoli

a Ancona, Chieti, La Spezia, Lecce, Pescara, Pisa, Termoli +13°C a L’Aquila, Perugia

a L’Aquila, Perugia +12°C a Potenza

a Potenza +11°C a Brescia, Campobasso, Como, Verona

a Brescia, Campobasso, Como, Verona +10°C a Bergamo, Milano, Novara, Pesaro, Piacenza, Trieste, Venezia, Vercelli

a Bergamo, Milano, Novara, Pesaro, Piacenza, Trieste, Venezia, Vercelli +9°C a Alessandria, Asti, Parma, Rimini, Torino, Treviso, Udine

a Alessandria, Asti, Parma, Rimini, Torino, Treviso, Udine +8°C a Aosta, Bologna, Bolzano, Cuneo

a Aosta, Bologna, Bolzano, Cuneo +7°C a Trento

a Trento +5°C a Belluno.

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