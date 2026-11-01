Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Siracusa, +9°C a Potenza

In queste ore di domenica 1° novembre, un nuovo e intenso vortice di bassa pressione si sta approfondendo sul Mediterraneo centrale, dando vita alla prima perturbazione del mese di novembre, destinata a condizionare pesantemente il tempo sull’Italia anche nella giornata di domani, lunedì 2. Il suo passaggio sarà accompagnato da maltempo diffuso, venti molto forti e un ulteriore calo delle temperature, con valori che si porteranno al di sotto delle medie stagionali soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove potranno registrarsi anomalie termiche negative anche di 3-4°C rispetto alla norma del periodo.

L’aspetto più rilevante di questa fase perturbata sarà rappresentato dalle precipitazioni diffuse e localmente molto intense, che tra oggi e domani interesseranno soprattutto il medio versante adriatico, le regioni meridionali e le Isole Maggiori. In queste aree il contrasto tra l’aria più fredda in arrivo e l’umidità presente sul Mediterraneo potrà favorire lo sviluppo di rovesci temporaleschi particolarmente intensi, con il rischio di nubifragi e allagamenti localizzati, soprattutto laddove le precipitazioni insisteranno per diverse ore sugli stessi territori. A rendere ancora più movimentato il quadro meteorologico contribuiranno i forti venti, che soffieranno con raffiche sostenute sui settori maggiormente esposti, mentre sulle montagne dell’Appennino il raffreddamento dell’atmosfera potrà favorire nuove nevicate, conferendo a questo avvio di novembre caratteristiche decisamente più invernali rispetto alle settimane precedenti.

Temperature massime registrate in Italia

+22°C a Siracusa, Trapani

a Siracusa, Trapani +21°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +20°C a Cagliari, Iglesias

a Cagliari, Iglesias +19°C a Napoli

a Napoli +18°C a Messina

a Messina +17°C a Bolzano, Brindisi, Genova, La Spezia, Lecce, Olbia, Sassari, Trento

a Bolzano, Brindisi, Genova, La Spezia, Lecce, Olbia, Sassari, Trento +16°C a Alessandria, Benevento, Cremona, Foggia, Milano, Roma, Vicenza

a Alessandria, Benevento, Cremona, Foggia, Milano, Roma, Vicenza +15°C a Bari, Bergamo, Brescia, Firenze, Novara, Padova, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Terni, Udine, Verona

a Bari, Bergamo, Brescia, Firenze, Novara, Padova, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Terni, Udine, Verona +14°C a Ancona, Asti, Cosenza, Frosinone, Gorizia, Pesaro, Termoli, Vercelli

a Ancona, Asti, Cosenza, Frosinone, Gorizia, Pesaro, Termoli, Vercelli +13°C a Aosta, Bologna, Isernia, Trieste

a Aosta, Bologna, Isernia, Trieste +12°C a Pescara, Siena, Teramo

a Pescara, Siena, Teramo +11°C a Lanciano, Torino

a Lanciano, Torino +10°C a Campobasso, Chieti, L’Aquila, Perugia

a Campobasso, Chieti, L’Aquila, Perugia +9°C a Cuneo, Potenza

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