Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Cagliari, +9°C a Torino

La prossima settimana si preannuncia particolarmente dinamica dal punto di vista meteorologico, con l’Italia che tornerà a essere interessata da un flusso di correnti occidentali miti e umide, caratterizzato da ampie ondulazioni e capace di favorire il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo centrale. Si aprirà così una fase contraddistinta da frequenti cambiamenti del tempo, con il possibile alternarsi di piogge, rovesci e temporanee schiarite.

La prima perturbazione è attesa tra il pomeriggio di lunedì 9 e la serata di martedì 10 novembre, quando porterà un peggioramento soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, con precipitazioni anche diffuse. Tra la tarda serata di martedì e le prime ore di mercoledì 11 novembre, il sistema perturbato tenderà a coinvolgere più marginalmente anche il Sud peninsulare, prima di allontanarsi progressivamente verso la Penisola Balcanica, favorendo una graduale attenuazione dei fenomeni sulle regioni italiane.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Cagliari, Palermo

a Cagliari, Palermo +22°C a Carbonia, Trapani

a Carbonia, Trapani +21°C a Olbia, Oristano

a Olbia, Oristano +20°C a Agrigento, Catania, Iglesias, Salerno, Sassari

a Agrigento, Catania, Iglesias, Salerno, Sassari +19°C a Arzachena, Brindisi, Enna, Matera, Reggio Calabria, Siracusa

a Arzachena, Brindisi, Enna, Matera, Reggio Calabria, Siracusa +18°C a Catanzaro, Foggia, Latina, Lecce, Messina, Nuoro, Taranto

a Catanzaro, Foggia, Latina, Lecce, Messina, Nuoro, Taranto +17°C a Albenga, Bari, Cosenza, Crotone, Napoli

a Albenga, Bari, Cosenza, Crotone, Napoli +16°C a Benevento, La Spezia, Roma

a Benevento, La Spezia, Roma +15°C a Imperia, Pescara, Pordenone, Trieste

a Imperia, Pescara, Pordenone, Trieste +14°C a Avellino, Gorizia, Lanciano, Potenza, Teramo, Udine

a Avellino, Gorizia, Lanciano, Potenza, Teramo, Udine +13°C a Ancona, Bolzano, Chieti, Frosinone, Genova, Grosseto, Pesaro, Pisa, Savona, Terni, Venezia

a Ancona, Bolzano, Chieti, Frosinone, Genova, Grosseto, Pesaro, Pisa, Savona, Terni, Venezia +12°C a Alessandria, Arezzo, Firenze, Padova, Rimini, Vercelli, Verona, Vicenza

a Alessandria, Arezzo, Firenze, Padova, Rimini, Vercelli, Verona, Vicenza +11°C a Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Forlì, L’Aquila, Milano, Modena, Novara, Perugia, Piacenza, Trento

a Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Forlì, L’Aquila, Milano, Modena, Novara, Perugia, Piacenza, Trento +10°C a Aosta, Biella, Bologna, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Siena, Varese

a Aosta, Biella, Bologna, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Siena, Varese +9°C a Torino

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