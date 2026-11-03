Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Catania, +10°C a Potenza

Dopo il maltempo intenso che ha caratterizzato l’inizio di novembre, l’Italia si prepara a vivere una breve fase di relativa tregua tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, quando le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare su gran parte del territorio nazionale, pur senza un ritorno generalizzato del bel tempo. Il cielo si presenterà infatti spesso nuvoloso o parzialmente nuvoloso e non mancheranno alcune precipitazioni, prevalentemente concentrate lungo i settori occidentali della Penisola, dove inizieranno a farsi sentire gli effetti di una nuova perturbazione in avvicinamento da ovest.

Il peggioramento entrerà nella sua fase più significativa venerdì 6 novembre, quando il sistema perturbato raggiungerà il Mediterraneo centrale, determinando un nuovo aumento dell’instabilità e il ritorno di piogge diffuse, soprattutto sulle regioni del Nord-Ovest, lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Le precipitazioni potranno risultare localmente più intense nelle aree maggiormente esposte alle correnti umide, mentre la distribuzione dei fenomeni dipenderà dalla traiettoria della perturbazione e dalla posizione della circolazione depressionaria associata.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +22°C a Salerno

a Salerno +21°C a Roma, Terni, Trapani

a Roma, Terni, Trapani +20°C a Cosenza, Enna, Frosinone, La Spezia, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria

a Cosenza, Enna, Frosinone, La Spezia, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria +19°C a Cosenza, Grosseto, Imperia

a Cosenza, Grosseto, Imperia +18°C a Ancona, Benevento, Brindisi, Genova, Lecce, Pisa, Taranto

a Ancona, Benevento, Brindisi, Genova, Lecce, Pisa, Taranto +17°C a Bari, Firenze, Foggia, Savona

a Bari, Firenze, Foggia, Savona +16°C a Alessandria, Avellino, Cremona, Isernia Piacenza, Pordenone

a Alessandria, Avellino, Cremona, Isernia Piacenza, Pordenone +15°C a Asti, Brescia, Como, Gorizia, Matera, Milano, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Reggio Emilia, Rimini, Siena, Termoli, Udine, Vicenza

a Asti, Brescia, Como, Gorizia, Matera, Milano, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Reggio Emilia, Rimini, Siena, Termoli, Udine, Vicenza +14°C a Bergamo, Forlì, Lanciano, Modena, Novara, Parma, Teramo, Vercelli, Verona

a Bergamo, Forlì, Lanciano, Modena, Novara, Parma, Teramo, Vercelli, Verona +13°C a Biella, Bologna, Chieti, Cuneo, L’Aquila, Torino, Trieste, Varese

a Biella, Bologna, Chieti, Cuneo, L’Aquila, Torino, Trieste, Varese +12°C a Bolzano, Trento

a Bolzano, Trento +11°C a Campobasso

a Campobasso +10°C a Aosta, Potenza.

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