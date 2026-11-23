Dopo una temporanea rimonta della pressione atmosferica prevista per martedì 24 novembre, che favorirà una breve attenuazione dell’instabilità e condizioni meteorologiche generalmente più tranquille su buona parte dell’Italia, lo scenario tornerà rapidamente a cambiare già dalla giornata di mercoledì 25 novembre, quando una nuova e intensa perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra Penisola, determinando un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge diffuse e localmente di forte intensità, nuove nevicate sull’arco alpino e un sensibile rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali, accompagnato da un aumento del moto ondoso fino a rendere i mari molto mossi o agitati.

Il passaggio del sistema perturbato sarà accompagnato da marcati contrasti termici tra le diverse aree del Paese, poiché le correnti meridionali favoriranno l’afflusso di aria relativamente mite verso le regioni del Centro-Sud, con temperature destinate a riportarsi localmente al di sopra delle medie stagionali, mentre sulle regioni settentrionali persisterà l’influenza di masse d’aria più fredde, capaci di mantenere un contesto termico decisamente più invernale. Proprio al Nord, l’interazione tra l’umidità trasportata dalla perturbazione atlantica e l’aria fredda presente nei bassi strati potrà favorire nevicate sulle Alpi anche a quote inferiori ai 1.000 metri, soprattutto nei settori dove il raffreddamento risulterà più marcato e le precipitazioni più persistenti, delineando così un quadro meteorologico caratterizzato da forti differenze di temperatura, precipitazioni e condizioni atmosferiche tra il Nord e il Sud dell’Italia.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +21°C a Crotone, Genova, Palermo

a Crotone, Genova, Palermo +20°C a Agrigento, Cagliari, Messina, Reggio Calabria

a Agrigento, Cagliari, Messina, Reggio Calabria +19°C a Bari, Benevento, Cosenza, Cuneo, Latina, Lecce, Napoli

a Bari, Benevento, Cosenza, Cuneo, Latina, Lecce, Napoli +18°C a Firenze, Iglesias, Olbia, Roma

a Firenze, Iglesias, Olbia, Roma +17°C a Foggia, La Spezia, Pescara, Teramo, Termoli

a Foggia, La Spezia, Pescara, Teramo, Termoli +16°C a Pisa, Torino

a Pisa, Torino +15°C a Chieti, Perugia, Sassari

a Chieti, Perugia, Sassari +14°C a Alessandria, Asti, Como, L’Aquila, Vercelli

a Alessandria, Asti, Como, L’Aquila, Vercelli +13°C a Aosta, Brescia, Pesaro, Piacenza, Trieste, Venezia

a Aosta, Brescia, Pesaro, Piacenza, Trieste, Venezia +12°C a Bergamo, Campobasso, Milano, Potenza, Rimini, Treviso, Verona

a Bergamo, Campobasso, Milano, Potenza, Rimini, Treviso, Verona +11°C a Cremona, Novara, Parma

a Cremona, Novara, Parma +10°C a Bologna, Trento, Udine

a Bologna, Trento, Udine +8°C a Bolzano

a Bolzano +4°C a Belluno

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