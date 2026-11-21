La breve tregua dal maltempo che ha interessato l’Italia negli ultimi due giorni è ormai agli sgoccioli, poiché dall’Oceano Atlantico si sta avvicinando una nuova perturbazione destinata a riportare condizioni di marcata instabilità su buona parte della Penisola. Nel corso di domenica 22 novembre il peggioramento coinvolgerà soprattutto le regioni centro-settentrionali, dove sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche intense e persistenti, con accumuli pluviometrici che potrebbero risultare particolarmente abbondanti nelle aree maggiormente esposte alle correnti umide occidentali. Sull’arco alpino tornerà protagonista anche la neve, con precipitazioni che potranno interessare i rilievi a quote inferiori ai 1500 metri, soprattutto nei settori dove l’afflusso di aria più fredda favorirà un progressivo abbassamento della quota neve.

A rendere questa nuova fase perturbata particolarmente insidiosa contribuirà anche il sensibile rinforzo della ventilazione, con venti occidentali e sud-occidentali che potranno raggiungere intensità di burrasca soprattutto sui mari di ponente e lungo i settori costieri maggiormente esposti. Il conseguente aumento del moto ondoso favorirà mareggiate anche intense, confermando un quadro meteorologico ancora decisamente dinamico, nel quale il susseguirsi delle perturbazioni atlantiche continuerà a lasciare poco spazio a condizioni di stabilità durature.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Catania

a Catania +22°C a Crotone, Palermo, Siracusa

a Crotone, Palermo, Siracusa +21°C a Cagliari, Foggia, Olbia, Pescara, Termoli, Trapani

a Cagliari, Foggia, Olbia, Pescara, Termoli, Trapani +20°C a Ancona, Bari, Chieti, Cuneo, Grosseto, Iglesias, Lecce, Pesaro, Reggio Calabria

a Ancona, Bari, Chieti, Cuneo, Grosseto, Iglesias, Lecce, Pesaro, Reggio Calabria +19°C a Benevento, Cosenza, Firenze, Genova, Latina, Messina, Napoli, Roma

a Benevento, Cosenza, Firenze, Genova, Latina, Messina, Napoli, Roma +18°C a Alessandria, Milano, Piacenza, Pisa

a Alessandria, Milano, Piacenza, Pisa +17°C a Asti, Novara

a Asti, Novara +16°C a Bergamo, Brescia, L’Aquila, Perugia, Sassari, Torino, Vercelli

a Bergamo, Brescia, L’Aquila, Perugia, Sassari, Torino, Vercelli +15°C a Aosta, Rimini, Trieste

a Aosta, Rimini, Trieste +14°C a Bologna, Bolzano, Campobasso, Parma, Udine

a Bologna, Bolzano, Campobasso, Parma, Udine +13°C a Potenza, Trento

a Potenza, Trento +12°C a Vicenza

a Vicenza +11°C a Treviso

a Treviso +10°C a Verona

a Verona +8°C a Venezia

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: