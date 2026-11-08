Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Catania, +9°C a Varese

Nel corso della prossima settimana la circolazione atmosferica sull’Italia subirà un cambiamento significativo, con il progressivo ritorno delle correnti umide e temperate di origine atlantica, che favoriranno una fase meteorologica particolarmente dinamica, caratterizzata da frequenti passaggi perturbati, piogge a più riprese e brevi intervalli di tempo più stabile. I primi segnali di questo cambiamento si manifesteranno già nella giornata di lunedì 9 novembre, quando la parte più avanzata di una nuova perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali e la Toscana, portando un aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni.

Nel corso di martedì 10 novembre, il sistema perturbato tenderà a estendere la propria influenza anche al resto delle regioni centrali e a parte del Sud, con piogge e rovesci distribuiti in maniera irregolare, mentre mercoledì 11 novembre saranno ancora possibili fenomeni residui su alcune aree della Penisola, prima di una temporanea attenuazione dell’instabilità. Si tratterà comunque di un miglioramento non necessariamente duraturo, considerando che il flusso atlantico rimarrà attivo e potenzialmente favorevole all’arrivo di ulteriori perturbazioni nei giorni successivi.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Catania, Oristano

a Catania, Oristano +22°C a Carbonia, Palermo, Siracusa, Trapani

a Carbonia, Palermo, Siracusa, Trapani +21°C a Alghero, Cagliari, Enna, Iglesias, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Salerno

a Alghero, Cagliari, Enna, Iglesias, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Salerno +20°C a Agrigento, Benevento, Cosenza, Latina, Messina, Olbia

a Agrigento, Benevento, Cosenza, Latina, Messina, Olbia +19°C a Catanzaro, Crotone, Matera, Napoli, Roma

a Catanzaro, Crotone, Matera, Napoli, Roma +18°C a Brindisi, Foggia, Grosseto, Lecce, Sassari, Taranto

a Brindisi, Foggia, Grosseto, Lecce, Sassari, Taranto +17°C a Albenga, Avellino, Bari, Frosinone, Genova, La Spezia, Nuoro, Pisa, Terni

a Albenga, Avellino, Bari, Frosinone, Genova, La Spezia, Nuoro, Pisa, Terni +16°C a Arezzo, Firenze, Imperia, Isernia, Termoli, Trieste, Vasto

a Arezzo, Firenze, Imperia, Isernia, Termoli, Trieste, Vasto +15°C a L’Aquila, Perugia, Pescara, Savona, Siena

a L’Aquila, Perugia, Pescara, Savona, Siena +14°C a Ancona, Lanciano, Milano, Novara, Pordenone, Teramo, Vicenza

a Ancona, Lanciano, Milano, Novara, Pordenone, Teramo, Vicenza +13°C a Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Forlì, Gorizia, Imola, Modena, Padova, Pesaro, Padova, Rimini, Udine, Venezia, Verona

a Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Forlì, Gorizia, Imola, Modena, Padova, Pesaro, Padova, Rimini, Udine, Venezia, Verona +12°C a Alessandria, Aosta, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Vercelli

a Alessandria, Aosta, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Vercelli +11°C a Asti, Torino

a Asti, Torino +10°C a Biella, Cuneo

a Biella, Cuneo +9°C a Varese.

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