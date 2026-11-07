Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Palermo, +8°C a Bologna

La perturbazione che sta attraversando l’Italia tenderà ad allontanarsi definitivamente verso i Balcani nel corso di domani, domenica 8 novembre, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Paese. Nonostante la persistenza di una nuvolosità a tratti diffusa, la giornata trascorrerà infatti all’insegna di condizioni prevalentemente asciutte, con schiarite più ampie su alcune regioni e soltanto poche precipitazioni residue all’estremo Sud, dove si faranno ancora sentire gli ultimi effetti della circolazione depressionaria in allontanamento.

Anche la prima parte di lunedì 9 novembre sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili, ma si tratterà soltanto di una breve tregua prima dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Già nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata, infatti, il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, con un progressivo aumento della nuvolosità e l’arrivo delle prime precipitazioni. Sarà la terza perturbazione del mese di novembre, destinata a entrare maggiormente nel vivo nella giornata di martedì 10, quando il peggioramento si estenderà soprattutto alle regioni centrali e alla Sardegna, portando nuove piogge e rovesci e confermando l’avvio di una fase meteorologica più dinamica, caratterizzata dal frequente passaggio di sistemi perturbati sul Mediterraneo centrale.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Palermo

a Palermo +22°C a Catania, Siracusa, Trapani

a Catania, Siracusa, Trapani +21°C a Agrigento, Cagliari, Enna, Olbia, Oristano, Reggio Calabria, Salerno

a Agrigento, Cagliari, Enna, Olbia, Oristano, Reggio Calabria, Salerno +20°C a Benevento, Frosinone, Iglesias, Lamezia Terme, Latina, Messina

a Benevento, Frosinone, Iglesias, Lamezia Terme, Latina, Messina +19°C a Avellino, Crotone, Foggia, Napoli

a Avellino, Crotone, Foggia, Napoli +18°C a Catanzaro, Grosseto, Roma

a Catanzaro, Grosseto, Roma +17°C a Brindisi, La Spezia, Lecce, Pisa, Sassari

a Brindisi, La Spezia, Lecce, Pisa, Sassari +16°C a Bari, Cosenza, Imperia, Potenza, Taranto, Terni

a Bari, Cosenza, Imperia, Potenza, Taranto, Terni +15°C a Firenze, Genova, Termoli

a Firenze, Genova, Termoli +14°C a Lanciano, L’Aquila, Pescara, Savona, Siena, Teramo

a Lanciano, L’Aquila, Pescara, Savona, Siena, Teramo +13°C a Chieti, Matera

a Chieti, Matera +12°C a Alessandria, Ancona, Aosta, Padova, Perugia, Pordenone, Trieste, Verona, Vicenza

a Alessandria, Ancona, Aosta, Padova, Perugia, Pordenone, Trieste, Verona, Vicenza +11°C a Asti, Bolzano, Cremona, Cuneo, Gorizia, Milano, Pesaro, Torino, Trento, Udine, Venezia, Vercelli

a Asti, Bolzano, Cremona, Cuneo, Gorizia, Milano, Pesaro, Torino, Trento, Udine, Venezia, Vercelli +10°C a Brescia, Como, Modena, Novara, Piacenza, Rimini

a Brescia, Como, Modena, Novara, Piacenza, Rimini +9°C a Bergamo, Biella, Forlì, Parma, Reggio Emilia, Varese

a Bergamo, Biella, Forlì, Parma, Reggio Emilia, Varese +8°C a Bologna

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