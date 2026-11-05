Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Palermo, +9°C a Cuneo

La perturbazione in lento spostamento dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia determinerà nella giornata di venerdì 6 novembre un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e rovesci che interesseranno il Nord-Ovest, l’Emilia e diverse regioni del Centro-Sud. I primi fenomeni si concentreranno soprattutto sulla Liguria e lungo il versante tirrenico, dove le precipitazioni potranno risultare localmente intense, per poi estendersi progressivamente ad altre aree della Penisola.

Nel corso di sabato 7 novembre, il maltempo tenderà a concentrarsi soprattutto sull’Emilia, sul medio versante adriatico e su parte del Lazio, con rovesci e temporali anche di una certa intensità, mentre al Sud i fenomeni risulteranno generalmente più isolati. Gli ultimi aggiornamenti previsionali indicano infine per domenica 8 novembre un graduale miglioramento sulle regioni settentrionali, mentre condizioni di residua instabilità potranno persistere lungo il medio Adriatico e su parte del Sud, con ulteriori precipitazioni sparse prima di una progressiva attenuazione dei fenomeni.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +22°C a Cagliari, Salerno

a Cagliari, Salerno +21°C a Catania, Messina, Olbia, Lamezia Terme, Siracusa, Tramite

a Catania, Messina, Olbia, Lamezia Terme, Siracusa, Tramite +20°C a Alghero, Latina, Napoli

a Alghero, Latina, Napoli +19°C a Brindisi, Cosenza, Enna, Firenze, Frosinone, Iglesias, Roma, Sassari

a Brindisi, Cosenza, Enna, Firenze, Frosinone, Iglesias, Roma, Sassari +18°C a Benevento, Foggia, Grosseto, Pisa, Taranto, Terni

a Benevento, Foggia, Grosseto, Pisa, Taranto, Terni +17°C a Ancona, Bari, Crotone, La Spezia, Lecce

a Ancona, Bari, Crotone, La Spezia, Lecce +16°C a Arezzo, Imperia, Milano, Perugia, Pordenone, Siena, Termoli, Trento, Vasto, Vicenza

a Arezzo, Imperia, Milano, Perugia, Pordenone, Siena, Termoli, Trento, Vasto, Vicenza +15°C a Avellino, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Gorizia, Isernia, L’Aquila, Matera, Novara, Padova, Pescara, Piacenza, Venezia, Verona

a Avellino, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Gorizia, Isernia, L’Aquila, Matera, Novara, Padova, Pescara, Piacenza, Venezia, Verona +14°C a Alessandria, Bergamo, Chieti, Genova, Lanciano, Pesaro, Rimini, Trieste, Udine, Varese, Vercelli

a Alessandria, Bergamo, Chieti, Genova, Lanciano, Pesaro, Rimini, Trieste, Udine, Varese, Vercelli +13°C a Albenga, Parma, Reggio Emilia, Teramo

a Albenga, Parma, Reggio Emilia, Teramo +12°C a Biella, Campobasso, Forlì, Modena, Potenza, Savona

a Biella, Campobasso, Forlì, Modena, Potenza, Savona +11°C a Bologna

a Bologna +10°C a Aosta, Asti, Torino

a Aosta, Asti, Torino +9°C a Cuneo.

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