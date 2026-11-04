Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Oristano, +9°C a Cuneo

Una nuova perturbazione in avvicinamento da ovest inizierà nelle prossime ore a interessare l’Italia, portando le prime piogge soprattutto sull’estremo Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, mentre sul resto del Paese il tempo si manterrà prevalentemente asciutto, pur con nuvolosità a tratti estesa. Nel corso di giovedì 5 novembre, il peggioramento diventerà più evidente sulle stesse aree, con piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto tra Sardegna e Sicilia. Venerdì 6 novembre, la perturbazione avanzerà lentamente verso est, determinando un’ulteriore intensificazione del maltempo al Nord-Ovest ed estendendo progressivamente le precipitazioni anche alle regioni tirreniche.

Temperature massime registrate in Italia

+24°C a Oristano

a Oristano +23°C a Carbonia, Catania, Reggio Calabria, Siracusa

a Carbonia, Catania, Reggio Calabria, Siracusa +22°C a Cagliari, Salerno, Trapani

a Cagliari, Salerno, Trapani +21°C a Alghero, Agrigento, Enna, Iglesias, Lamezia Terme, Messina, Olbia, Palermo

a Alghero, Agrigento, Enna, Iglesias, Lamezia Terme, Messina, Olbia, Palermo +20°C a Latina, Napoli, Terni

a Latina, Napoli, Terni +19°C a Brindisi, Catanzaro, Roma, Sassari, Taranto

a Brindisi, Catanzaro, Roma, Sassari, Taranto +18°C a Benevento, Cosenza, Crotone, Frosinone, Lecce, Pisa

a Benevento, Cosenza, Crotone, Frosinone, Lecce, Pisa +17°C a Bari, Firenze, Foggia, Grosseto, La Spezia, Matera

a Bari, Firenze, Foggia, Grosseto, La Spezia, Matera +16°C a Avellino, Imperia, Perugia, Pescara, Pordenone, Siena, Termoli, Vasto

a Avellino, Imperia, Perugia, Pescara, Pordenone, Siena, Termoli, Vasto +15°C a Albenga, Brescia, Chieti, Gorizia, Isernia, Lanciano, Teramo, Venezia, Verona, Vicenza

a Albenga, Brescia, Chieti, Gorizia, Isernia, Lanciano, Teramo, Venezia, Verona, Vicenza +14°C a Ancona, Genova, Modena, Padova, Pesaro, Reggio Emilia, Udine

a Ancona, Genova, Modena, Padova, Pesaro, Reggio Emilia, Udine +13°C a Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Forlì, L’Aquila, Milano, Parma, Piacenza, Potenza, Savona, Trento, Trieste

a Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Forlì, L’Aquila, Milano, Parma, Piacenza, Potenza, Savona, Trento, Trieste +12°C a Alessandria, Campobasso, Novara, Rimini

a Alessandria, Campobasso, Novara, Rimini +11°C a Torino, Varese, Vercelli

a Torino, Varese, Vercelli +10°C a Asti, Biella

a Asti, Biella +9°C a Aosta, Cuneo

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