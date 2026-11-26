La circolazione depressionaria presente sull’Italia continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche anche nei prossimi giorni, ricevendo un nuovo impulso perturbato dall’Europa nord-orientale a partire dalla serata di venerdì 27 novembre. L’arrivo di aria fredda accompagnata da intensi venti settentrionali determinerà un sensibile calo delle temperature, che durante il fine settimana si porteranno diffusamente al di sotto delle medie stagionali, accentuando la sensazione di freddo.
Sul fronte delle precipitazioni persisteranno condizioni di spiccata variabilità, con piogge e nevicate sui rilievi la cui distribuzione rimane ancora incerta, soprattutto nella giornata di venerdì. Tra sabato 28 e domenica 29 novembre, il graduale spostamento della depressione verso la Grecia dovrebbe favorire una progressiva riorganizzazione della circolazione atmosferica, mantenendo condizioni di instabilità soprattutto sui versanti maggiormente esposti alle correnti fredde settentrionali.
Temperature massime registrate in Italia
- +24°C a Siracusa
- +22°C a Palermo
- +21°C a Agrigento, Enna, Tortoreto
- +20°C a Crotone, Giulianova, Messina, Reggio Calabria, Termoli, Trapani
- +19°C a Cosenza, Foggia, Pescara
- +18°C a Ancona, Bari, Cagliari, Latina, Lecce, Napoli
- +17°C a Benevento, Chieti, Olbia, Pesaro, Roma, Teramo
- +16°C a Iglesias
- +15°C a Matera
- +14°C a Perugia, Pisa, Rimini
- +13°C a Firenze, Genova, Sassari
- +12°C a Campobasso, L’Aquila, Trieste
- +11°C a Aosta, La Spezia, Milano, Verona
- +10°C a Alessandria, Brescia, Como, Cuneo, Novara, Parma, Piacenza, Potenza, Torino, Venezia
- +9°C a Bergamo, Bologna, Treviso, Udine, Vercelli
- +8°C a Asti, Bolzano
- +7°C a Belluno, Trento
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili pe r
seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):