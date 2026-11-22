Nella giornata di domani, lunedì 23 novembre, la perturbazione tenderà progressivamente a spostarsi verso est, lasciando ancora qualche pioggia, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, ma con fenomeni in graduale attenuazione e un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Secondo le attuali proiezioni, martedì 24 novembre sarà caratterizzato da una breve tregua dal maltempo, che consentirà una temporanea stabilizzazione atmosferica su gran parte del Paese. Si tratterà, tuttavia, di una pausa piuttosto breve, poiché a partire da mercoledì 25 novembre è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica, destinata a riportare condizioni di maggiore instabilità sull’Italia.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Catania, Palermo

a Catania, Palermo +24°C a Siracusa

a Siracusa +23°C a Cagliari, Olbia, Reggio Calabria, Trapani

a Cagliari, Olbia, Reggio Calabria, Trapani +22°C a Cosenza

a Cosenza +21°C a Agrigento, Iglesias, Pescara

a Agrigento, Iglesias, Pescara +20°C a Chieti, Crotone, Latina, Lecce, Messina, Termoli

a Chieti, Crotone, Latina, Lecce, Messina, Termoli +19°C a Benevento, Foggia, Napoli, Pesaro, Roma, Terni

a Benevento, Foggia, Napoli, Pesaro, Roma, Terni +18°C a Rimini

a Rimini +17°C a Bari, Firenze, Genova, Sassari

a Bari, Firenze, Genova, Sassari +16°C a L’Aquila, La Spezia, Pisa

a L’Aquila, La Spezia, Pisa +15°C a Ancona, Perugia, Potenza

a Ancona, Perugia, Potenza +14°C a Campobasso

a Campobasso +12°C a Trieste

a Trieste +10°C a Udine

a Udine +9°C a Brescia, Como, Milano, Novara, Torino, Venezia, Vercelli

a Brescia, Como, Milano, Novara, Torino, Venezia, Vercelli +8°C a Alessandria, Asti, Bergamo, Cuneo, Verona

a Alessandria, Asti, Bergamo, Cuneo, Verona +7°C a Bologna, Parma, Piacenza, Treviso

a Bologna, Parma, Piacenza, Treviso +6°C a Bolzano, Cremona

a Bolzano, Cremona +5°C a Aosta

a Aosta +4°C a Belluno, Trento

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