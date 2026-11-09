Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Carbonia, +9°C a Varese

La settimana sarà caratterizzata da una circolazione atmosferica particolarmente dinamica, dominata da un intenso flusso di correnti occidentali umide e temperate che favorirà il passaggio di diverse perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, dando origine a una fase di maltempo a più riprese, con piogge anche abbondanti e venti a tratti molto forti. La prima perturbazione attraverserà entro domani, martedì 10 novembre, gran parte delle regioni del Centro-Nord, mentre mercoledì 11 nuove precipitazioni potranno interessare soprattutto il Nord e l’alta Toscana.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali confermano inoltre la possibilità di un peggioramento più intenso e diffuso tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando un profondo vortice ciclonico in arrivo dalla Penisola Iberica potrebbe coinvolgere buona parte dell’Italia, portando piogge intense, temporali e venti meridionali anche burrascosi, accompagnati da un richiamo di aria più mite che favorirà un aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Carbonia

a Carbonia +25°C a Oristano

a Oristano +24°C a Catania, Olbia

a Catania, Olbia +23°C a Iglesias, Sassari

a Iglesias, Sassari +22°C a Agrigento, Cagliari, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani

a Agrigento, Cagliari, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani +21°C a Palermo

a Palermo +20°C a Cosenza, Enna, Foggia, Lamezia Terme, Messina, Salerno

a Cosenza, Enna, Foggia, Lamezia Terme, Messina, Salerno +19°C a Catanzaro, Crotone, Latina

a Catanzaro, Crotone, Latina +18°C a Brindisi, Grosseto, Lecce, Matera, Napoli, Nuoro, Roma

a Brindisi, Grosseto, Lecce, Matera, Napoli, Nuoro, Roma +17°C a Bari, Benevento, Caltanissetta, Lanciano, Taranto, Termoli, Vasto

a Bari, Benevento, Caltanissetta, Lanciano, Taranto, Termoli, Vasto +16°C a Avellino, Chieti, Pesaro, Pescara, Pisa, Terni, Trieste

a Avellino, Chieti, Pesaro, Pescara, Pisa, Terni, Trieste +15°C a Albenga, Ancona, Arezzo, Firenze, Frosinone, Imperia, L’Aquila, Rimini, Teramo

a Albenga, Ancona, Arezzo, Firenze, Frosinone, Imperia, L’Aquila, Rimini, Teramo +14°C a Arezzo, Campobasso, Genova, Gorizia, La Spezia, Perugia, Potenza, Siena

a Arezzo, Campobasso, Genova, Gorizia, La Spezia, Perugia, Potenza, Siena +13°C a Savona, Udine

a Savona, Udine +12°C a Cuneo, Forlì, Pordenone, Venezia

a Cuneo, Forlì, Pordenone, Venezia +11°C a Alessandria, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Milano, Modena, Novara, Reggio Emilia, Torino, Trento, Vercelli, Vicenza

a Alessandria, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Milano, Modena, Novara, Reggio Emilia, Torino, Trento, Vercelli, Vicenza +10°C a Aosta, Asti, Bologna, Bolzano, Cremona, Padova, Parma, Piacenza, Verona

a Aosta, Asti, Bologna, Bolzano, Cremona, Padova, Parma, Piacenza, Verona +9°C a Varese

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