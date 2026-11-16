La circolazione atmosferica sull’Europa continua a essere dominata da un intenso e ondulato flusso di correnti occidentali, che favorisce il rapido susseguirsi di perturbazioni di origine atlantica dirette verso il continente, con frequenti incursioni anche sul Mediterraneo centrale e sulla Penisola Italiana. Questa configurazione, sostenuta da un’attiva circolazione depressionaria alle medie latitudini e dal continuo afflusso di correnti umide oceaniche, sembra destinata a caratterizzare non soltanto la settimana in corso ma, secondo le attuali proiezioni modellistiche a medio e lungo termine, potrebbe persistere con caratteristiche simili fino agli ultimi giorni di novembre, ostacolando l’affermazione di una struttura anticiclonica stabile e duratura sull’Europa meridionale.

Per l’Italia si prospetta quindi una seconda metà di novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente dinamiche e variabili, durante la quale il passaggio di nuove perturbazioni potrà determinare fasi di maltempo accompagnate da piogge, rovesci, locali temporali e rinforzi della ventilazione, alternate tuttavia a temporanee pause anticicloniche o intercicloniche con condizioni più stabili, ampie schiarite e giornate anche prevalentemente soleggiate. Non si tratterà dunque di un periodo di maltempo continuo e generalizzato, ma di una successione di peggioramenti e miglioramenti legata alle oscillazioni della corrente a getto e alla traiettoria dei singoli sistemi perturbati, con una stabilizzazione atmosferica prolungata che, almeno per il momento, non emerge come scenario dominante nelle proiezioni fino alla fine del mese.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +24°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +23°C a Crotone, Messina

a Crotone, Messina +22°C a Cagliari, Trapani

a Cagliari, Trapani +21°C a Iglesias, Napoli, Olbia, Pescara

a Iglesias, Napoli, Olbia, Pescara +20°C a Cosenza, Foggia, Latina, Lecce

a Cosenza, Foggia, Latina, Lecce +19°C a Bari, Benevento, Chieti, Grosseto, Roma

a Bari, Benevento, Chieti, Grosseto, Roma +18°C a Genova

a Genova +17°C a Firenze, Retto

a Firenze, Retto +16°C a Imperia, L’Aquila, Perugia, Pisa, Verona

a Imperia, L’Aquila, Perugia, Pisa, Verona +15°C a Savona

a Savona +14°C a Campobasso, Potenza, Siena

a Campobasso, Potenza, Siena +13°C a Alessandria, Ancona, Aosta, Como, Cremona

a Alessandria, Ancona, Aosta, Como, Cremona +12°C a Bolzano, Brescia, Cuneo, Milano, Parma, Piacenza, Trento, Vercelli, Verona, Vicenza

a Bolzano, Brescia, Cuneo, Milano, Parma, Piacenza, Trento, Vercelli, Verona, Vicenza +11°C a Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Gorizia, Novara, Padova, Pesaro, Rimini, Trieste, Udine, Varese, Venezia

a Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Gorizia, Novara, Padova, Pesaro, Rimini, Trieste, Udine, Varese, Venezia +10°C a Torino, Treviso.

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