La circolazione atmosferica sull’Italia continua a essere caratterizzata dal rapido susseguirsi di perturbazioni atlantiche, inserite in un flusso di correnti occidentali particolarmente attivo che mantiene condizioni meteorologiche dinamiche e instabili su gran parte del Mediterraneo centrale. La perturbazione numero 8 del mese di novembre, attualmente in transito sulla nostra Penisola, completerà il proprio passaggio nel corso di mercoledì 18 novembre, quando le ultime precipitazioni interesseranno soprattutto le regioni meridionali, mentre al Centro-Nord si assisterà a un graduale miglioramento, con un’attenuazione dei fenomeni e schiarite anche ampie. Si tratterà, tuttavia, di una tregua piuttosto breve, poiché già dalla serata di mercoledì si manifesteranno i primi segnali di un nuovo cambiamento delle condizioni atmosferiche, legato all’avvicinamento di un ulteriore sistema perturbato dall’Oceano Atlantico.

Giovedì 19 novembre è infatti atteso un nuovo e più organizzato peggioramento, con il ritorno di piogge e rovesci che, nel corso della giornata, potranno coinvolgere numerose regioni italiane, dal Nord fino al Sud, interessando in maniera particolare i settori maggiormente esposti alle correnti umide occidentali e sudoccidentali. Oltre alle precipitazioni, un elemento significativo di questa fase sarà rappresentato dal deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali, con venti a tratti intensi che accompagneranno il transito delle perturbazioni e contribuiranno a rendere i mari di ponente molto mossi o agitati. L’aumento del moto ondoso potrà inoltre favorire mareggiate lungo i tratti costieri maggiormente esposti, soprattutto sul versante tirrenico e sulle coste occidentali delle isole maggiori. Si conferma dunque una fase meteorologica caratterizzata da frequenti alternanze tra brevi miglioramenti e nuovi peggioramenti, senza che riesca ad affermarsi una stabilizzazione atmosferica duratura.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Catania

a Catania +25°C a Siracusa

a Siracusa +24°C a Cagliari, Palermo

a Cagliari, Palermo +23°C a Crotone, Messina

a Crotone, Messina +22°C a Iglesias, Reggio Calabria, Trapani

a Iglesias, Reggio Calabria, Trapani +21°C a Bari, Cosenza, Foggia, Lecce, Pescara

a Bari, Cosenza, Foggia, Lecce, Pescara +20°C a Chieti, Napoli, Pesaro, Roma

a Chieti, Napoli, Pesaro, Roma +19°C a Benevento, Genova, La Spezia, Rimini, Sassari

a Benevento, Genova, La Spezia, Rimini, Sassari +18°C a Arezzo, Firenze, Pisa

a Arezzo, Firenze, Pisa +17°C a Frosinone

a Frosinone +16°C a Campobasso

a Campobasso +15°C a L’Aquila

a L’Aquila +14°C a Potenza

a Potenza +13°C a Trieste

a Trieste +10°C a Cuneo, Udine

a Cuneo, Udine +9°C a Asti, Como, Milano, Novara, Torino, Venezia, Vercelli

a Asti, Como, Milano, Novara, Torino, Venezia, Vercelli +8°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Piacenza, Verona

a Bergamo, Bologna, Brescia, Piacenza, Verona +7°C a Parma, Treviso

a Parma, Treviso +6°C a Aosta

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