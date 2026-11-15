Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Catania, +7°C a Bolzano

La circolazione atmosferica sull’Europa continua a essere dominata da un intenso e ondulato flusso di correnti atlantiche, che favorisce il rapido susseguirsi di perturbazioni dirette verso il continente e, con particolare frequenza, anche verso l’Italia e il Mediterraneo centrale. Questa configurazione, caratterizzata dall’alternanza di saccature depressionarie e temporanee rimonte anticicloniche, sembra destinata a persistere anche nel corso della settimana dal 16 al 22 novembre, mantenendo condizioni meteorologiche particolarmente dinamiche e instabili. Secondo gli ultimi aggiornamenti previsionali, dopo il sistema perturbato attualmente in transito, altre tre perturbazioni potrebbero raggiungere il nostro Paese, determinando nuove occasioni di pioggia, rovesci e temporali, intervallate da pause asciutte generalmente di breve durata.

Ancora una volta saranno soprattutto le regioni del Centro-Sud a risentire maggiormente dei passaggi perturbati, con precipitazioni che potranno risultare localmente intense e abbondanti lungo i versanti tirrenici, maggiormente esposti all’afflusso delle correnti umide occidentali e sudoccidentali. Il frequente transito dei sistemi depressionari potrà inoltre favorire rinforzi della ventilazione, mari a tratti molto mossi o agitati e oscillazioni delle temperature, in funzione delle masse d’aria richiamate dalle singole perturbazioni. Si prospetta dunque un’altra settimana all’insegna della variabilità e del maltempo a più riprese, senza una stabilizzazione duratura della circolazione atmosferica, mentre la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni dovranno essere progressivamente definite attraverso i prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Catania

a Catania +25°C a Palermo

a Palermo +24°C a Cagliari

a Cagliari +23°C a Olbia, Oristano, Reggio Calabria, Siracusa

a Olbia, Oristano, Reggio Calabria, Siracusa +22°C a Agrigento, Carbonia, Messina, Trapani

a Agrigento, Carbonia, Messina, Trapani +21°C a Catanzaro, Crotone, Iglesias, Lecce

a Catanzaro, Crotone, Iglesias, Lecce +20°C a Cosenza

a Cosenza +19°C a Bari, Brindisi, Foggia, Latina, Salerno

a Bari, Brindisi, Foggia, Latina, Salerno +18°C a Benevento, Sassari, Taranto

a Benevento, Sassari, Taranto +17°C a Roma

a Roma +16°C a Avellino, Grosseto

a Avellino, Grosseto +15°C a L’Aquila, Matera, Terni

a L’Aquila, Matera, Terni +14°C a Pescara, Teramo

a Pescara, Teramo +13°C a Chieti, Lanciano, La Spezia, Perugia, Pisa, Potenza

a Chieti, Lanciano, La Spezia, Perugia, Pisa, Potenza +12°C a Arezzo, Firenze, Genova, Pordenone

a Arezzo, Firenze, Genova, Pordenone +11°C a Ancona, Brescia, Padova, Savona, Siena, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza

a Ancona, Brescia, Padova, Savona, Siena, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza +10°C a Gorizia, Milano, Rimini, Trieste, Vercelli, Verona

a Gorizia, Milano, Rimini, Trieste, Vercelli, Verona +9°C a Alessandria, Asti, Bergamo, Como, Cremona, Cuneo, Modena, Novara, Parma, Pesaro, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Trento

a Alessandria, Asti, Bergamo, Como, Cremona, Cuneo, Modena, Novara, Parma, Pesaro, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Trento +8°C a Aosta, Biella, Bologna, Varese

a Aosta, Biella, Bologna, Varese +7°C a Bolzano.

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