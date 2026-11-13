Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Termoli, +13°C a Bologna

Nel corso di sabato 14 novembre le condizioni meteorologiche tenderanno gradualmente a migliorare su gran parte dell’Italia, grazie al progressivo allontanamento del fronte freddo proveniente dal Nord Europa, anche se qualche precipitazione residua potrà ancora interessare le regioni meridionali, soprattutto nella prima parte della giornata. Alle spalle della perturbazione continueranno tuttavia ad affluire correnti più fredde di origine settentrionale, responsabili di una generale diminuzione delle temperature, localmente anche sensibile, che riporterà i valori termici più vicini alle medie climatiche del periodo dopo la fase di marcata mitezza dei giorni precedenti.

La tregua, però, avrà probabilmente una durata piuttosto limitata, poiché già da domenica 15 novembre la circolazione atlantica tornerà a intensificarsi sull’Europa e sul Mediterraneo, favorendo l’arrivo di nuove masse d’aria umide e il rapido susseguirsi di impulsi perturbati. Si aprirà così un’altra fase meteorologica particolarmente dinamica e variabile, caratterizzata dall’alternanza di schiarite, annuvolamenti e nuove precipitazioni, con una distribuzione dei fenomeni che dipenderà dalla traiettoria delle singole perturbazioni e dall’intensità delle correnti occidentali e sudoccidentali.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Reggio Calabria, Termoli

a Reggio Calabria, Termoli +25°C a Bari, Foggia, Palermo, Pescara

a Bari, Foggia, Palermo, Pescara +24°C a Brindisi, Cagliari, Lanciano, Lecce, Taranto

a Brindisi, Cagliari, Lanciano, Lecce, Taranto +23°C a Arezzo, Carbonia, Chieti, Cosenza, Cuneo, Latina, Olbia, Salerno, Trapani

a Arezzo, Carbonia, Chieti, Cosenza, Cuneo, Latina, Olbia, Salerno, Trapani +22°C a Ancona, Frosinone, Genova, Napoli, Roma, Teramo

a Ancona, Frosinone, Genova, Napoli, Roma, Teramo +21°C a Benevento, Grosseto, Iglesias, Savona, Terni

a Benevento, Grosseto, Iglesias, Savona, Terni +20°C a Avellino, Cuneo, Sassari

a Avellino, Cuneo, Sassari +19°C a Asti, Firenze, Imperia, Perugia, Pisa

a Asti, Firenze, Imperia, Perugia, Pisa +18°C a Alessandria, Campobasso, Como, Novara, Torino, Vercelli

a Alessandria, Campobasso, Como, Novara, Torino, Vercelli +17°C a Aosta, Biella, La Spezia, Pesaro, Potenza, Trento, Varese

a Aosta, Biella, La Spezia, Pesaro, Potenza, Trento, Varese +16°C a Bolzano, Brescia, Gorizia, Milano, Rimini, Siena, Trieste

a Bolzano, Brescia, Gorizia, Milano, Rimini, Siena, Trieste +15°C a Bergamo, Cremona, Piacenza, Verona, Vicenza

a Bergamo, Cremona, Piacenza, Verona, Vicenza +14°C a Forlì, Padova, Parma, Pordenone, Reggio Emilia, Udine, Venezia

a Forlì, Padova, Parma, Pordenone, Reggio Emilia, Udine, Venezia +13°C a Bologna, Modena

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