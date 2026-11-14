Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Catania, +9°C a Novara

Dopo una breve tregua caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente più stabili, l’Italia si prepara a un nuovo peggioramento del tempo, determinato dall’arrivo della sesta perturbazione del mese di novembre, che nella giornata di domenica 15 novembre raggiungerà il nostro Paese riportando piogge diffuse, rovesci e locali temporali soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulla Sardegna. Ancora una volta saranno le regioni affacciate sul Tirreno a risentire maggiormente del passaggio perturbato, con precipitazioni che potranno risultare localmente intense e abbondanti, soprattutto nei settori maggiormente esposti alle correnti umide provenienti dai quadranti occidentali e sudoccidentali.

Ad accompagnare il peggioramento sarà anche un nuovo e deciso rinforzo della ventilazione, con venti forti e raffiche localmente di burrasca, soprattutto sui bacini occidentali e lungo le coste maggiormente esposte, dove potranno verificarsi anche mareggiate. Si conferma dunque una circolazione atmosferica particolarmente dinamica sul Mediterraneo centrale, caratterizzata dal rapido avvicendamento di sistemi perturbati e da pause di bel tempo generalmente poco durature, in un contesto che potrebbe mantenersi piuttosto variabile anche nei giorni successivi.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +25°C a Palermo

a Palermo +23°C a Reggio Calabria, Sciacca, Trapani

a Reggio Calabria, Sciacca, Trapani +22°C a Cagliari, Iglesias, Messina, Olbia, Oristano

a Cagliari, Iglesias, Messina, Olbia, Oristano +21°C a Cosenza, Latina, Napoli

a Cosenza, Latina, Napoli +20°C a Lecce

a Lecce +19°C a Bari, Roma

a Bari, Roma +18°C a Benevento, Foggia, La Spezia

a Benevento, Foggia, La Spezia +17°C a Firenze, Grosseto, Termoli

a Firenze, Grosseto, Termoli +15°C a Ancona, Genova, Potenza

a Ancona, Genova, Potenza +14°C a Arezzo, Campobasso

a Arezzo, Campobasso +13°C a Brescia, Chieti, Cremona, Perugia, Pescara, Pordenone, Rimini, Trento

a Brescia, Chieti, Cremona, Perugia, Pescara, Pordenone, Rimini, Trento +12°C a Bergamo, Bolzano, L’Aquila, Padova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza

a Bergamo, Bolzano, L’Aquila, Padova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza +11°C a Alessandria, Bologna, Como, Cuneo, Milano, Treviso, Vercelli

a Alessandria, Bologna, Como, Cuneo, Milano, Treviso, Vercelli +10°C a Aosta, Asti, Varese

a Aosta, Asti, Varese +9°C a Biella, Novara

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