La circolazione atmosferica sull’Italia continuerà a essere caratterizzata dal rapido susseguirsi di perturbazioni atlantiche, alimentate da un intenso flusso di correnti occidentali che mantiene condizioni meteorologiche particolarmente dinamiche sul Mediterraneo centrale. Per la giornata di domani, giovedì 19 novembre, si conferma un nuovo e sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche, determinato dall’arrivo di un sistema perturbato proveniente dall’Oceano Atlantico che, soprattutto durante la prima parte della giornata, porterà piogge diffuse e rovesci localmente intensi sulle regioni del Centro-Nord, con fenomeni che potranno risultare più abbondanti nei settori maggiormente esposti alle correnti umide occidentali e sudoccidentali. La perturbazione sarà tuttavia caratterizzata da una velocità di spostamento piuttosto elevata e attraverserà rapidamente la nostra Penisola da ovest verso est, tanto che già nel corso del pomeriggio è previsto un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni in graduale esaurimento e schiarite via via più ampie sulle regioni precedentemente interessate dal maltempo.

Un elemento particolarmente significativo di questa nuova fase perturbata sarà rappresentato dalla forte ventilazione proveniente dai quadranti occidentali, sostenuta dal marcato gradiente barico associato al transito del sistema depressionario. Venti intensi, con raffiche localmente molto forti, potranno interessare numerose regioni italiane e soprattutto i bacini marittimi occidentali, favorendo un rapido aumento del moto ondoso e condizioni di mare molto mosso o agitato, con la possibilità di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte alle correnti di ponente, in particolare sui litorali tirrenici e sui versanti occidentali delle Isole Maggiori. Anche laddove le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi rapidamente, la ventilazione e il moto ondoso potranno mantenersi sostenuti ancora per alcune ore, confermando una giornata contraddistinta da un peggioramento intenso ma relativamente breve, seguito da un miglioramento piuttosto rapido del tempo.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Montesilvano

a Montesilvano +26°C a Catania, Francavilla al Mare, Pescara, Reggio Calabria

a Catania, Francavilla al Mare, Pescara, Reggio Calabria +25°C a Chieti, Termoli

a Chieti, Termoli +24°C a Ancona, Bari, Cagliari, Lanciano, Messina, Olbia, Teramo

a Ancona, Bari, Cagliari, Lanciano, Messina, Olbia, Teramo +23°C a Foggia, Palermo, Salerno, Terni, Trapani

a Foggia, Palermo, Salerno, Terni, Trapani +22°C a Genova, Lecce, Pesaro

a Genova, Lecce, Pesaro +21°C a Firenze, Iglesias, La Spezia, Latina, Napoli, Perugia

a Firenze, Iglesias, La Spezia, Latina, Napoli, Perugia +20°C a Benevento, Cosenza, Matera, Pisa, Roma

a Benevento, Cosenza, Matera, Pisa, Roma +19°C a Siena

a Siena +18°C a Campobasso

a Campobasso +16°C a Potenza

a Potenza +15°C a Biella, Bolzano, Como

a Biella, Bolzano, Como +14°C a Aosta, Cuneo

a Aosta, Cuneo +13°C a Rimini, Trento, Trieste, Vercelli

a Rimini, Trento, Trieste, Vercelli +12°C a Bologna, Gorizia

a Bologna, Gorizia +11°C a Cremona, Novara, Piacenza, Udine

a Cremona, Novara, Piacenza, Udine +10°C a Torino, Venezia, Verona, Vicenza

a Torino, Venezia, Verona, Vicenza +9°C a Alessandria, Asti, Milano, Parma, Ravenna

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