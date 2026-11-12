Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Palermo, +9°C a Aosta

L’Italia continua a fare i conti con una fase di maltempo particolarmente intensa e dinamica, alimentata dal passaggio ravvicinato di diverse perturbazioni atlantiche. Dopo il ciclone Charles, giunto dalla Penisola Iberica e responsabile delle piogge abbondanti, dei temporali e dei forti venti che stanno interessando numerose regioni, un nuovo impulso perturbato proveniente dal Nord Europa raggiungerà il nostro Paese nella giornata di venerdì 13 novembre, determinando un ulteriore peggioramento soprattutto sull’Emilia-Romagna e sulle regioni del Centro-Sud, dove saranno possibili precipitazioni diffuse, localmente molto intense e accompagnate da temporali. La successione così ravvicinata dei sistemi perturbati potrebbe favorire accumuli pluviometrici particolarmente elevati, soprattutto nelle aree già interessate dalle piogge delle ultime ore, aumentando il rischio di allagamenti, piene dei corsi d’acqua e criticità idrogeologiche.

A caratterizzare questa nuova fase di maltempo sarà anche la forte ventilazione, che nella giornata di venerdì continuerà a interessare gran parte della Penisola e dei mari circostanti, con raffiche localmente di burrasca e mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Il quadro meteorologico resterà dunque piuttosto movimentato, con condizioni atmosferiche che richiederanno particolare attenzione nelle zone dove le precipitazioni risulteranno più persistenti e dove i terreni, già saturi d’acqua, potrebbero rispondere rapidamente a ulteriori apporti piovosi.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +26°C a Cagliari, Catania, Chieti, Cosenza, Salerno

a Cagliari, Catania, Chieti, Cosenza, Salerno +25°C a Benevento, Carbonia, Foggia, Francavilla al Mare, Termoli

a Benevento, Carbonia, Foggia, Francavilla al Mare, Termoli +24°C a Agrigento, Pescara, Siracusa, Vasto

a Agrigento, Pescara, Siracusa, Vasto +23°C a Bari, Crotone, Lecce, Napoli, Olbia, Oristano, Teramo, Trapani

a Bari, Crotone, Lecce, Napoli, Olbia, Oristano, Teramo, Trapani +22°C a Brindisi, Iglesias, Lanciano, Latina, Messina

a Brindisi, Iglesias, Lanciano, Latina, Messina +21°C a Avellino, Catanzaro, Roma, Taranto, Terni

a Avellino, Catanzaro, Roma, Taranto, Terni +20°C a Ancona, Grosseto, Isernia, Pesaro, Potenza

a Ancona, Grosseto, Isernia, Pesaro, Potenza +19°C a Arezzo, Campobasso, Firenze, Frosinone, L’Aquila, La Spezia, Matera, Pisa, Rimini

a Arezzo, Campobasso, Firenze, Frosinone, L’Aquila, La Spezia, Matera, Pisa, Rimini +18°C a Perugia

a Perugia +17°C a Genova, Siena, Trieste

a Genova, Siena, Trieste +16°C a Gorizia, Imperia, Venezia

a Gorizia, Imperia, Venezia +15°C a Udine

a Udine +14°C a Pordenone, Savona

a Pordenone, Savona +13°C a Como, Forlì, Padova, Verona, Vicenza

a Como, Forlì, Padova, Verona, Vicenza +12°C a Bergamo, Brescia, Cremona, Milano, Modena, Novara, Trento, Vercelli

a Bergamo, Brescia, Cremona, Milano, Modena, Novara, Trento, Vercelli +11°C a Alessandria, Asti, Biella, Bologna, Bolzano, Cuneo, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Varese

a Alessandria, Asti, Biella, Bologna, Bolzano, Cuneo, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Varese +9°C a Aosta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili pe r

seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: