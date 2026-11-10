Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Palermo, +9°C a Bologna

La circolazione atlantica torna protagonista sull’Europa e sul Mediterraneo centrale, aprendo una fase meteorologica particolarmente dinamica che coinvolgerà anche l’Italia, dove nei prossimi 7-10 giorni è atteso il passaggio ravvicinato di diverse perturbazioni, responsabili di frequenti precipitazioni, localmente anche molto abbondanti, e condizioni decisamente più miti rispetto alle medie stagionali. Le correnti occidentali e sudoccidentali, infatti, trasporteranno verso la Penisola masse d’aria umide e temperate, favorendo un’alternanza di peggioramenti e brevi pause, con temperature spesso superiori alla norma soprattutto al Centro-Sud.

La prima perturbazione, attualmente in transito sul nostro Paese, tenderà ad allontanarsi nelle prime ore di mercoledì 11 novembre, lasciando spazio a un miglioramento soltanto parziale e temporaneo. Già tra giovedì 12 e sabato 14 novembre, infatti, altre due perturbazioni atlantiche potrebbero raggiungere l’Italia, dando origine a una nuova e più intensa fase di maltempo, con piogge diffuse, accumuli localmente molto elevati e possibili nubifragi nelle aree maggiormente esposte ai flussi umidi. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione meridionale a tratti sostenuta, in un contesto atmosferico che si manterrà perturbato ma insolitamente mite per il periodo.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Palermo, Selargius, Siracusa

a Palermo, Selargius, Siracusa +26°C a Cagliari, Catania, Olbia

a Cagliari, Catania, Olbia +25°C a Carbonia

a Carbonia +24°C a Porto Torres, Reggio Calabria, Trapani

a Porto Torres, Reggio Calabria, Trapani +23°C a Agrigento, Cosenza, Enna, Iglesias, Lamezia Terme, Oristano

a Agrigento, Cosenza, Enna, Iglesias, Lamezia Terme, Oristano +22°C a Alghero, Catanzaro, Messina, Sassari, Termoli, Vasto

a Alghero, Catanzaro, Messina, Sassari, Termoli, Vasto +21°C a Latina, Roma

a Latina, Roma +20°C a Chieti, Crotone, Grosseto, Pescara, Pisa

a Chieti, Crotone, Grosseto, Pescara, Pisa +19°C a Bari, Brindisi, La Spezia, Lecce, Taranto, Terni

a Bari, Brindisi, La Spezia, Lecce, Taranto, Terni +18°C a Arezzo, Firenze, Foggia, Teramo

a Arezzo, Firenze, Foggia, Teramo +17°C a L’Aquila, Potenza, Siena

a L’Aquila, Potenza, Siena +16°C a Campobasso, Imperia, Perugia

a Campobasso, Imperia, Perugia +15°C a Albenga, Ancona, Frosinone, Genova, Isernia, Matera, Savona

a Albenga, Ancona, Frosinone, Genova, Isernia, Matera, Savona +14°C a Cuneo, Novara

a Cuneo, Novara +13°C a Asti, Bolzano, Como, Torino, Vercelli

a Asti, Bolzano, Como, Torino, Vercelli +12°C a Alessandria, Biella, Milano, Pesaro, Trento, Trieste

a Alessandria, Biella, Milano, Pesaro, Trento, Trieste +11°C a Aosta, Bergamo, Brescia, Cremona, Gorizia, Modena, Piacenza, Pordenone, Rimini, Udine, Varese, Vicenza

a Aosta, Bergamo, Brescia, Cremona, Gorizia, Modena, Piacenza, Pordenone, Rimini, Udine, Varese, Vicenza +10°C a Forlì, Imola, Padova, Parma, Reggio Emilia, Venezia, Verona

a Forlì, Imola, Padova, Parma, Reggio Emilia, Venezia, Verona +9°C a Bologna, L’Aquila.

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