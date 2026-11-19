L’intensa perturbazione atlantica che ha interessato oggi gran parte dell’Italia si sta progressivamente allontanando verso l’Europa orientale, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su buona parte della Penisola. Nel corso di venerdì 20 novembre potranno ancora verificarsi residue e isolate precipitazioni sui settori interni delle regioni centrali, mentre altrove prevarranno condizioni di maggiore stabilità, con schiarite via via più ampie. Il miglioramento diventerà più evidente nella giornata di sabato 21 novembre, quando è attesa una pausa pressoché generalizzata delle precipitazioni e il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate, soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo l’intero versante adriatico, grazie al temporaneo allontanamento dei principali sistemi perturbati dal Mediterraneo centrale.

Anche la forte ventilazione occidentale, che ha accompagnato il passaggio della perturbazione, tenderà gradualmente ad attenuarsi, pur mantenendosi a tratti moderata sui bacini marittimi di ponente, dove il moto ondoso risentirà ancora dell’energia accumulata durante la precedente fase di maltempo e i mari potranno risultare molto mossi o localmente ancora agitati. Dal punto di vista termico, le temperature continueranno a mantenersi generalmente superiori alle medie climatiche della seconda metà di novembre, confermando la persistenza di masse d’aria relativamente miti alle nostre latitudini. Questa parentesi di tempo più stabile avrà tuttavia una durata limitata, poiché già domenica 22 novembre è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, destinata a riportare nuvolosità e nuove occasioni di pioggia su parte del territorio nazionale, nell’ambito di una circolazione atmosferica ancora particolarmente dinamica e caratterizzata dal frequente alternarsi di peggioramenti e temporanee fasi di miglioramento.

Temperature massime registrate in Italia

+30°C a Catania

a Catania +27°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +26°C a Messina, Montesilvano, San Salvo, Siracusa, Termoli, Trapani

a Messina, Montesilvano, San Salvo, Siracusa, Termoli, Trapani +25°C a Crotone, Foggia

a Crotone, Foggia +24°C a Agrigento, Cosenza, Pesaro, Pescara

a Agrigento, Cosenza, Pesaro, Pescara +23°C a Bari, Lecce, Olbia, Rimini

a Bari, Lecce, Olbia, Rimini +22°C a Benevento, Napoli

a Benevento, Napoli +21°C a Ancona, Chieti, Iglesias, Latina, Matera, Roma, Terni

a Ancona, Chieti, Iglesias, Latina, Matera, Roma, Terni +20°C a Cagliari, Firenze, Perugia

a Cagliari, Firenze, Perugia +19°C a La Spezia

a La Spezia +18°C a Campobasso, Genova, Pisa, Potenza, Sassari

a Campobasso, Genova, Pisa, Potenza, Sassari +17°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Trieste

a Trieste +14°C a Torino

a Torino +13°C a Aosta, Novara, Verona

a Aosta, Novara, Verona +12°C a Bergamo, Cremona, Milano, Parma

a Bergamo, Cremona, Milano, Parma +11°C a Asti, Brescia, Piacenza, Venezia

a Asti, Brescia, Piacenza, Venezia +10°C a Bologna, Treviso, Udine

a Bologna, Treviso, Udine +8°C a Bolzano, Trento.

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