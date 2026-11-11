Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Torregrotta, +11°C a Bologna

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa fase di maltempo, determinata dall’arrivo del ciclone Charles, in avvicinamento dalla Penisola Iberica, che nella giornata di giovedì 12 novembre raggiungerà il nostro Paese portando piogge diffuse e localmente molto abbondanti, soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo i versanti tirrenici, dove non si escludono precipitazioni particolarmente intense e veri e propri nubifragi. Il sistema perturbato attraverserà piuttosto rapidamente la Penisola, ma il miglioramento sarà soltanto temporaneo, poiché già nella giornata di venerdì 13 novembre un secondo impulso perturbato, questa volta in discesa dal Nord Europa, raggiungerà l’Italia determinando un nuovo peggioramento, con ulteriori precipitazioni che interesseranno soprattutto il Nord e le regioni affacciate sul Tirreno.

La successione ravvicinata delle due perturbazioni potrebbe determinare accumuli pluviometrici particolarmente elevati, con quantitativi complessivi che nelle aree maggiormente esposte potrebbero superare i 200 litri per metro quadrato, equivalenti a oltre 200 millimetri di pioggia, aumentando il rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche. A rendere ancora più movimentato il quadro meteorologico contribuirà anche il sensibile rinforzo della ventilazione, con venti di burrasca su buona parte del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, raffiche localmente molto intense e forti mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Sarà dunque una fase da seguire con particolare attenzione, soprattutto nelle zone dove le precipitazioni risulteranno più persistenti e abbondanti, tenendo conto dei successivi aggiornamenti previsionali e delle eventuali allerte della Protezione Civile.

Temperature massime registrate in Italia

+31°C a Torregrotta

a Torregrotta +30°C a Lentini, Palermo, Termini Imerese

a Lentini, Palermo, Termini Imerese +29°C a Catania

a Catania +28°C a Siracusa

a Siracusa +27°C a Guspini, Reggio Calabria

a Guspini, Reggio Calabria +26°C a Carbonia, Crotone, Iglesias, Oristano, Trapani

a Carbonia, Crotone, Iglesias, Oristano, Trapani +25°C a Enna, Foggia, Messina

a Enna, Foggia, Messina +24°C a Agrigento, Bari, Brindisi, Cagliari, Cosenza, Foggia, Lamezia Terme, Sassari, Termoli

a Agrigento, Bari, Brindisi, Cagliari, Cosenza, Foggia, Lamezia Terme, Sassari, Termoli +23°C a Alghero, Benevento, Catanzaro, Latina, Olbia, Roma, Salerno, Taranto

a Alghero, Benevento, Catanzaro, Latina, Olbia, Roma, Salerno, Taranto +22°C a Matera, Teramo

a Matera, Teramo +21°C a Chieti, Grosseto, Lanciano, Napoli, Pescara, Terni

a Chieti, Grosseto, Lanciano, Napoli, Pescara, Terni +20°C a Frosinone, Isernia, Pisa, Vasto

a Frosinone, Isernia, Pisa, Vasto +19°C a Arezzo, Avellino, Firenze, L’Aquila, La Spezia, Lecce, Perugia

a Arezzo, Avellino, Firenze, L’Aquila, La Spezia, Lecce, Perugia +18°C a Ancona, Campobasso, Potenza, Siena

a Ancona, Campobasso, Potenza, Siena +17°C a Genova, Imperia

a Genova, Imperia +16°C a Savona

a Savona +14°C a Cuneo, Pesaro, Trento, Vicenza

a Cuneo, Pesaro, Trento, Vicenza +13°C a Brescia, Novara, Pordenone, Rimini, Torino, Trieste, Verona

a Brescia, Novara, Pordenone, Rimini, Torino, Trieste, Verona +12°C a Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Bolzano, Como, Cremona, Forlì, Gorizia, Milano, Modena, Padova, Udine, Venezia

a Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Bolzano, Como, Cremona, Forlì, Gorizia, Milano, Modena, Padova, Udine, Venezia +11°C a Biella, Bologna, Imola, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Varese

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