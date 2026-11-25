L’Italia continua a essere interessata da un marcato contrasto termico tra Nord e Sud. Le regioni centro-meridionali registrano temperature generalmente miti, con valori localmente superiori ai +20°C, soprattutto sulle Isole Maggiori e lungo i versanti tirrenici. Situazione diversa sulle regioni settentrionali, dove le temperature risultano decisamente più basse, con valori spesso inferiori ai +10°C e un clima più freddo soprattutto nelle aree alpine e nelle pianure. Questa evidente differenza conferma la presenza di masse d’aria con caratteristiche termiche molto diverse tra il Nord e il Sud del Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+21°C a Olbia

a Olbia +20°C a Cagliari, Cosenza, Oristano, Siracusa

a Cagliari, Cosenza, Oristano, Siracusa +19°C a Crotone, Iglesias, Latina, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Roma

a Crotone, Iglesias, Latina, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Roma +18°C a Sassari

a Sassari +17°C a Bari, Lecce

a Bari, Lecce +16°C a Benevento

a Benevento +15°C a Termoli

a Termoli +14°C a Firenze, Foggia, L’Aquila, Perugia, Pescara, Pisa

a Firenze, Foggia, L’Aquila, Perugia, Pescara, Pisa +13°C a Chieti, La Spezia, Pesaro, Potenza, Teramo

a Chieti, La Spezia, Pesaro, Potenza, Teramo +12°C a Ancona, Campobasso, Trieste

a Ancona, Campobasso, Trieste +11°C a Genova, Rimini

a Genova, Rimini +10°C a Venezia, Verona

a Venezia, Verona +9°C a Treviso, Udine

a Treviso, Udine +8°C a Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Vercelli

a Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Vercelli +7°C a Asti, Torino

a Asti, Torino +6°C a Belluno, Cuneo, Trento

a Belluno, Cuneo, Trento +5°C a Bolzano

a Bolzano +4°C a Aosta

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