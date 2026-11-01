Meteo, le temperature minime di oggi 1° Novembre: +2°C a Aosta, +15°C a Genova

La giornata di oggi, domenica 1° novembre, festività di Ognissanti, sarà caratterizzata da un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione, destinato ad attraversare la nostra Penisola tra oggi e lunedì 2 novembre. Questa evoluzione porterà maltempo diffuso, venti molto forti e un ulteriore calo delle temperature, con valori che scenderanno al di sotto delle medie stagionali su gran parte del territorio nazionale.

Le condizioni più perturbate sono attese soprattutto lungo il medio versante adriatico, sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori, dove potranno verificarsi piogge abbondanti, rovesci temporaleschi anche intensi e locali nubifragi, con il rischio di allagamenti nelle aree maggiormente colpite. Il peggioramento sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti e da un aumento del moto ondoso, mentre lunedì 2 novembre alcune precipitazioni potranno raggiungere anche le regioni settentrionali e il medio versante tirrenico, rendendo questa prima fase di novembre decisamente più fredda, ventosa e instabile rispetto agli ultimi giorni di ottobre.

Le temperature minime di oggi, domenica 1° novembre 2026:

+2°C a Aosta

a Aosta +4°C a Bolzano, Cuneo

a Bolzano, Cuneo +5°C a Asti, Gorizia, L’Aquila

a Asti, Gorizia, L’Aquila +6°C a Alessandria, Udine

a Alessandria, Udine +7°C a Arezzo, Campobasso, Enna, Pordenone, Potenza

a Arezzo, Campobasso, Enna, Pordenone, Potenza +8°C a Chieti, Forlì, Frosinone, Lanciano, Siena, Teramo, Terni, Torino, Trento

a Chieti, Forlì, Frosinone, Lanciano, Siena, Teramo, Terni, Torino, Trento +9°C a Bologna, Caltanissetta, Firenze, Iglesias, Isernia, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Reggio Emilia, Vasto, Vercelli

a Bologna, Caltanissetta, Firenze, Iglesias, Isernia, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Reggio Emilia, Vasto, Vercelli +10°C a Biella, Cosenza, Cremona, Grosseto, Lamezia Terme, Matera, Modena, Olbia, Roma, Trapani, Varese, Vicenza

a Biella, Cosenza, Cremona, Grosseto, Lamezia Terme, Matera, Modena, Olbia, Roma, Trapani, Varese, Vicenza +11°C a Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Cagliari, Latina, Lucera, Novara, Milano, Pisa, Sassari, Termoli, Trieste

a Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Cagliari, Latina, Lucera, Novara, Milano, Pisa, Sassari, Termoli, Trieste +12°C a Brindisi, Catania, Catanzaro, Como, Foggia, Imperia, La Spezia, Rimini, Savona, Siracusa, Verona

a Brindisi, Catania, Catanzaro, Como, Foggia, Imperia, La Spezia, Rimini, Savona, Siracusa, Verona +13°C a Ancona, Brescia, Lecce, Pesaro, Salerno

a Ancona, Brescia, Lecce, Pesaro, Salerno +14°C a Agrigento, Crotone, Napoli, Reggio Calabria, Taranto

a Agrigento, Crotone, Napoli, Reggio Calabria, Taranto +15°C a Genova, Messina, Palermo

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