Meteo, le temperature minime di oggi 10 Novembre: +6°C a Aosta, +20°C a Alghero

La perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche nella giornata di oggi, martedì 10 novembre, portando piogge e rovesci su gran parte delle regioni del Centro-Nord. Anche domani, mercoledì 11, saranno possibili nuove precipitazioni soprattutto al Nord e sull’alta Toscana, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali confermano un peggioramento più intenso e diffuso tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, associato all’arrivo dalla Penisola Iberica di un profondo vortice ciclonico destinato a coinvolgere buona parte del Mediterraneo centrale.

Secondo le attuali proiezioni, il nuovo sistema perturbato porterà piogge diffuse su gran parte dell’Italia, localmente intense e abbondanti soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, accompagnate da un deciso rinforzo dei venti meridionali, che potranno raggiungere intensità burrascosa sui settori maggiormente esposti. La forte ventilazione favorirà inoltre mari molto agitati e possibili mareggiate lungo le coste esposte, mentre il richiamo di aria più mite contribuirà a mantenere le temperature su valori superiori alle medie stagionali, soprattutto al Centro-Sud.

Le temperature minime di oggi, martedì 10 novembre 2026:

+6°C a Aosta

a Aosta +7°C a Asti

a Asti +8°C a Biella, Bologna, Bolzano, Cuneo, Padova, Varese

a Biella, Bologna, Bolzano, Cuneo, Padova, Varese +9°C a Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Gorizia, L’Aquila, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Torino, Trento, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza

a Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Gorizia, L’Aquila, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Torino, Trento, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza +10°C a Campobasso, Modena, Potenza, Rimini

a Campobasso, Modena, Potenza, Rimini +11°C a Avellino, Benevento, Cosenza, Frosinone, Pesaro, Savona, Trieste

a Avellino, Benevento, Cosenza, Frosinone, Pesaro, Savona, Trieste +12°C a Albenga, Arezzo, Brindisi, Matera, Teramo, Terni

a Albenga, Arezzo, Brindisi, Matera, Teramo, Terni +13°C a Foggia, Lecce, Perugia, Pescara, Siena, Vasto

a Foggia, Lecce, Perugia, Pescara, Siena, Vasto +14°C a Ancona, Bari, Catanzaro, Chieti, Catania, Firenze, Genova, Imperia, Olbia, Roma, Siracusa, Taranto

a Ancona, Bari, Catanzaro, Chieti, Catania, Firenze, Genova, Imperia, Olbia, Roma, Siracusa, Taranto +15°C a Crotone, Enna, Iglesias, Lamezia Terme, Salerno, Termoli

a Crotone, Enna, Iglesias, Lamezia Terme, Salerno, Termoli +16°C a Grosseto, La Spezia, Napoli, Oristano, Pisa

a Grosseto, La Spezia, Napoli, Oristano, Pisa +17°C a Latina, Messina, Reggio Calabria

a Latina, Messina, Reggio Calabria +18°C a Agrigento, Cagliari, Palermo, Sassari, Trapani

a Agrigento, Cagliari, Palermo, Sassari, Trapani +20°C a Alghero

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: