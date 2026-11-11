Meteo, le temperature minime di oggi 11 Novembre: +4°C a Cuneo, +21°C a Palermo

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa fase di maltempo, determinata dall’arrivo ravvicinato di due perturbazioni, la prima in risalita dalla Penisola Iberica e la seconda in discesa dalla Scandinavia, che tra giovedì 12 e sabato 14 novembre potranno determinare condizioni meteorologiche particolarmente avverse su diverse regioni. Sono attese piogge diffuse, localmente molto abbondanti e accompagnate da possibili nubifragi, con accumuli complessivi che nelle aree maggiormente esposte potrebbero superare i 200 litri per metro quadrato, equivalenti a 200 millimetri di precipitazione.

Il peggioramento sarà accompagnato anche da venti di burrasca e forti mareggiate lungo le coste esposte, aumentando il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto nei territori più vulnerabili. Sarà quindi fondamentale seguire attentamente gli aggiornamenti e le allerte ufficiali della Protezione Civile. Nonostante l’intensità delle perturbazioni, il quadro termico resterà decisamente mite per il periodo, a causa del richiamo di correnti umide e temperate che accompagneranno il maltempo. Sulle Alpi tornerà a nevicare, ma prevalentemente a quote molto elevate, generalmente superiori ai 2000-2300 metri, mentre più in basso le precipitazioni cadranno soprattutto sotto forma di pioggia.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 11 novembre 2026:

+4°C a Cuneo

a Cuneo +5°C a Aosta, Asti

a Aosta, Asti +7°C a Biella, Bolzano, Imola, Varese

a Biella, Bolzano, Imola, Varese +8°C a Alessandria, Torino, Trento, Vercelli

a Alessandria, Torino, Trento, Vercelli +9°C a Bologna, Forlì, Novara, Reggio Emilia, Rimini

a Bologna, Forlì, Novara, Reggio Emilia, Rimini +10°C a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Verona, Vicenza

a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Verona, Vicenza +11°C a Frosinone, Gorizia, Modena, Udine, Venezia

a Frosinone, Gorizia, Modena, Udine, Venezia +12°C a Ancona, Trieste

a Ancona, Trieste +13°C a Albenga, Campobasso, Latina, Savona, Teramo, Vasto

a Albenga, Campobasso, Latina, Savona, Teramo, Vasto +14°C a Arezzo, Chieti, Enna, Lamezia Terme, L’Aquila, Matera, Potenza, Siena, Termoli

a Arezzo, Chieti, Enna, Lamezia Terme, L’Aquila, Matera, Potenza, Siena, Termoli +15°C a Carbonia, Genova, Iglesias, Imperia, Isernia, Pescara, Oristano, Roma, Siracusa, Terni

a Carbonia, Genova, Iglesias, Imperia, Isernia, Pescara, Oristano, Roma, Siracusa, Terni +16°C a Benevento, Firenze, La Spezia, Perugia, Pisa, Taranto, Trapani

a Benevento, Firenze, La Spezia, Perugia, Pisa, Taranto, Trapani +17°C a Agrigento, Avellino, Bari, Catania, Cosenza, Crotone, Grosseto, Lecce, Olbia, Sassari

a Agrigento, Avellino, Bari, Catania, Cosenza, Crotone, Grosseto, Lecce, Olbia, Sassari +18°C a Brindisi, Foggia, Messina, Porto Torres, Reggio Calabria, Salerno

a Brindisi, Foggia, Messina, Porto Torres, Reggio Calabria, Salerno +19°C a Alghero, Cagliari, Catanzaro, Napoli

a Alghero, Cagliari, Catanzaro, Napoli +21°C a Palermo

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